مباراة الفرص الضائعة.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مواجهة الأهلي أمام ضيفه فيتا كلوب، وذلك في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





الشوط الأول





بداية المباراة كانت سريعة من جانب كلا الفريقين ووضحت رغبة كلاهما في التقدم مبكرًا وإحراز الهدف الأول لكن المحاولات لم تشكل الخطورة الكبيرة.





وفي الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول اشتكى محمود وحيد من الإصابة في العضلة الخلفية ليغادر ملعب المباراة ليحل زميله ياسر إبراهيم بديلا له.





وانطلق أيمن أشرف في الدقيقة 12 من الناحية اليسرى ومرر كرة عرضية رائعة ليقابلها محمد مجدي أفشة بضربة رأسية رائعة لكن حارس فيتا كلوب نجح في التصدي لها ويحولها إلى ركلة ركنية.





واستمر ضغط الأهلي على دفعات فيتا كلوب ليمرر جونيور أجاي تمريرة متقنة لمحمد مجدي أفشة الذي سدد الكرة وتمر بجوار القائم الأيسر لحارس الضيوف بسنتيمترات قليلة وتضيع فرصة خطيرة أخرى للفريق الأحمر للتسجيل.





ومرر محمد هاني كرة عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 18 لكن دفاع فيتا كلوب تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة عن منطقة الجزاء قبل وصولها إلى والتر بواليا.





وانطلق مساسي من الناحية اليمنى وشن هجمة عنترية لكن تمريرته العرضية أمسكها محمد الشناوي دون أن تشكل خطورة على مرمى الأهلي ثم تسديدة أخرى من موكو كياني مرت بسلام على مرمى الفريق الأحمر.









وفي الدقيقة 26 انطلق أيمن أشرف مجددا من الناحية اليسرى ومرر كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ليقابلها والتر بواليا بضربة رأسية علت عارضت أوموسولا حارس مرمى فيتا كلوب لتضيع ثالث المحاولات المؤكدة للفريق الأحمر من أجل تسجيل الهدف الأول.





ومع حلول الدقيقة 32 مرر محمد هاني كرة عرضية من الناحية اليمنى ارتقى لها والتر بواليا أعلى من الجميع لكن رأسيته وصلت سهلة في يد أوموسولا حارس فريق فيتا كلوب.





وواصل لاعبو الأهلي ضغطهم المكثف على دفاعات فيتا كلوب حيث مرر أيمن أشرف في الدقيقة 32 كرة عرضية قابلها جونيور أجاي برأسه ليمررها برأسه إلى عمرو السولية الذي سدد الكرة لكن مدافع فيتا كلوب أبعد الكرة من على خط المرمى.





ومرر عمرو السولية في الدقيقة 33 تمريرة عرضية لوالتر بواليا ليقابلها بقدمه لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن لحارس مرمى فيتا كلوب ثم عادت مرة أخرى للمهاجم الكونغولي الذي سددها ضعيفة في يد الحارس.





ومرر جونيور أجاي تمريرة بينية رائعة لحسين الشحات في الدقيقة 35 وضعته منفردًا بأوموسولا حارس مرمى فيتا كلوب الذي تصدى لتصويبة جناح الأهلي وحرم الفريق الأحمر من أول أهدافه في المباراة في الفرصة السابعة المؤكدة للأهلي.





وفي الدقيقة 41 رواغ مكابي أيمن أشرف بطريقة رائعة وسدد الكرة قوية أبعدها محمد الشناوي لتعود إليه مرة أخرى ويضع الكرة داخل الشباك محرزا الهدف الأول لفيتا كلوب في اللقاء والتقدم.





ومرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول لينتهي بتقدم فيتا كلوب بهدف دون رد.





الشوط الثاني

بدأ الأهلي هذا الشوط بهجوم كاسح باحثا عن هدف التعادل وفي الدقيقة 50 مرر عمرو السولية تمريرة بينية رائعة وضعت الكونغولي والتر بواليا منفردا بحارس فيتا كلوب لكن المهاجم الكونغولي سدد الكرة بغرابة أعلى العارضة وتضيع فرصة خطيرة جدا للأهلي.





ومرر محمد مجدي أفشة كرة بينية رائعة في الدقيقة 52 لوالتر بواليا الذي انفرد بأوموسولا حارس مرمى فيتا كلوب لكن مهاجم الأهلي سددها ضعيفة في يد الحارس ويواصل إضاعة الفرصة تلو الأخرى.





وسدد حسين الشحات في الدقيقة 55 كرة قوية جدا من الناحية اليمنى لكن أوموسولا تصدى لها ببراعة وأنقذ فريقه من فرصة خطيرة جدا.





وقرر موسيماني المدير الفني للأهلي إجراء تغييران دفعة واحدة بإشراك الثنائي محمد شريف وطاهر محمد طاهر بدلا من حسين الشحات ووالتر بواليا في محاولة منه لتنشيط الناحية الهجومية للفريق الأحمر.





وفي الدقيقة 58 مرر طاهر محمد طاهر كرة عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء لكن شعباني تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة الخطيرة إلى ركلة ركنية.





وهيأ عمرو السولية الكرة إلى أيمن أشرف داخل منطقة الجزاء ليسددها الأخير بقدمه اليمنى بعيدة تمامًا عن مرمى فيتا كلوب وذلك في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.





ونفذ محمد مجدي أفشة ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى قابلها بدر بانون بضربة رأسية رائعة لكن أوموسولا تصدى لها ببراعة وحولها إلى ركلة ركنية، ثم يعود نفس الحارس ويتصدى لتصويبة أخرى من محمد هاني.





ورد فريق فيتا كلوب بهجمة خطيرة جدا في الدقيقة 64 حيث سدد مكابي ليليبو تصويبة صاروخية من على حدود منطقة جزاء الأهلي لكن محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر ارتدى قفاز الإجادة وحول الكرة إلى ركلة ركنية.





واستمر ضغط الأهلي وفي الدقيقة 68 سدد جونيور أجاي الكرة قوية داخل منطقة الجزاء لترتطم بالقائم الأيمن لحارس فيتا كلوب وترتد إلى محمد شريف الذي وضعها داخل الشباك محرزا هدف التعادل.





بعد الهدف الأول للأهلي واصل لاعبو الفريق الأحمر هجماتهم على مرمى فيتا كلوب حيث مرر محمد مجدي أفشة كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليقابلها مروان محسن بقدمه داخل الشباك مسجلا الهدف الثاني للمارد الأحمر مع أول لمسه للكرة من قبل مروان.





وحصل مروان محسن على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد تدخله في وسط الملعب على لاعب فيتا كلوب، ثم أجرى فلوريد المدير الفني للضيوف بإشراك أول تغييراته الهجومية فيستون كالارا وخروج مايمبا وذلك قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة.





وفي الدقيقة 79 احتسب رضوان جيد ركلة جزاء لصالح فيتا كلوب بعد تدخل من عمرو السولية على مهاجم فيتا كلوب ليسددها تولينجا داخل الشباك معلنا هدف التعادل للضيوف.





بعد الهدف الثاني والتعادل لفيتا كلوب مرر محمد هاني كرة عرضية في الدقيقة 82 ليقابلها مروان محسن لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن لحارس فيتا كلوبن ثم يجري مدرب فيتا كلوب تغيير أخر بالدفع بسيدي يعقوب بدلا من ميكاسا.





وحصل سيمون أوسوسولا على البطاقة الصفراء الثانية في اللقاء مع حلول الدقيقة 84، ثم تسلم محمد مجدي أفشة الكرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 89 لكنه تأخر في تسديدها لترتطم بمدافعي فيتا كلوب وتضيع فرصة خطيرة من الفريق الأحمر.





واحتسب حكم اللقاء رضوان جيد 5 دقائق كوقت بدل من الضائع لم تشهد أي جديد لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.





وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط محتلا المركز الثالث في المجموعة وهو نفس رصيد فيتا كلوب الذي يحتل المركز الثاني.



