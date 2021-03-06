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اللبنانية دوللي شاهين تستعد لعمل فني جديد وتنتظر "عيد جواز"

السبت 06/مارس/2021 - 10:54 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تستعد  السندريلا اللبنانية دوللي شاهين لعمل فني جديد سيكون مفاجأة للجمهور حيث ظهرت اليوم بصحبة ابنتها نور  في احد الاستديوهات الخاصة  ولفتت دوللي  الأنظار  لظهورها بشكل جديد ومختلف اتسم بالجرأة الشديدة حيث تتكتم دوللي تفاصيل العمل الجديد المقرر ان تعلن عنه خلال الفترة المقبلة . 


 وتنتظر دوللي شاهين عرض الفيلم السينمائى الجديد "عيد جواز " الذي تقوم ببطولته حيث طرحت  الإعلان الدعائي للعمل عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك استعدادا لعرض الفيلم بدور السينما خلال الفترة المقبلة.

الفيلم يعيد النجمة دوللي شاهين للسينما بعد فترة غياب طويلة منذ اخر افلامها 

وكانت السندريلا اللبنانية دوللي شاهين قد انتهت من تصوير الفيلم منذ فترة ودخل الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج حيث انتهى المخرج أحمد فهمي عبد الظاهر من وضع اللمسات النهائية على الفيلم وتم تسليم الماستر الخاص به للشركة المنتجة والتي قررت طرحه خلال الفترة المقبلة. 

والفيلم من انتاج ايمن زكى وتأليف السيناريست اسامة فهمى ومن اخراج احمد فهمى عبد الظاهر ويشارك فى بطولته دوللي شاهين ايهاب فهمى  وحسام فارس واميرة نايف ومحمد سليمان

يذكر ان دوللي شاهين تغني خلال الفيلم اغنية الحاجة داعيالك و هي من كلمات شفيق كارم الحان تومي وتوزيع اشرف البرنس.

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