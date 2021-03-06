عادل حمودة يكشف تفاصيل مثيرة في حياة مارجريت تاتشر "المرأة الحديدية"

كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، تفاصيل مثيرة في حياة رئيس وزراء بريطانيا السابقة مارجريت تاتشر التي لقبت بالمرأة الحديدية.



وقال "حمودة" خلال تقديم برنامجه "صناع التاريخ" المذاع على فضائية "الفجيرة" مساء اليوم السبت: "كانت أول امرأة وصلت إلى منصب رئيس الحكومة البريطانية لتنافس ملكة بريطانيا في الشهرة وتقتسم معها السلطة وإن حصلت على نصيب اكبر منها".



وأضاف " وصفت بالمرأة الحديدية وهزمت البيروقراطية ونجحت في إنقاذ بلادها من الانهيار وكانت مدة حكمها هي الأطول في تاريخ الحكومات البريطانية، إنها مارجريت تاتشر التي حفرت اسمها في التاريخ وان لم تخلو حياتها من الحزن والألم".



وتابع "ولدت في 13 أكتوبر عام 1952، وكانت عائلتها تملك محل صغير لبيع المواد الغذائية وهو ما جعل المعارضة تصفها بأنها ابنة البقال، حصلت على منحة دراسية حتى أصبحت أفضل طالبة في مدرستها الثانوية ودرست الكيمياء وذاع صيتها بعدما استطاعت أن تضيف مادة إلى الآيس كريم تقلل من سرعة ذوبانه".



واستطرد "وصلت إلى الجامعة وكانت تعاني من التنمر بسبب تواضع ثيابها وصرامة الوجه وميلها إلى العزلة، ولم تخجل من العمل في الإجازات من أجل الصرف على السياحة والسباحة والعزف على البيانو وشراء كتب الشعر، حتى أنها استطاعت أن تحول من قطعة ثبات واحدة إلى خزانة متنوعة من الثياب".



واستكمل حديثه "تزوجت من أحد الأثرياء في بريطانيا بعد طلاقه من زوجته الأولى دينس تاتشر وأنجبت توأم مارك وكار، وبعدها انضمت إلى حزب المحافظين وتدرجت في مناصبه حتى أصبحت زعيمة المعارضة في البرلمان البريطاني وتولت منصب وزير التعليم والعلوم عام 1974 قبل أن تتولى منصب رئيس الوزراء لأول مرة عام 1979 وحتى عام 1990".