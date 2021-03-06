Advertisements

عادل حمودة يكشف تفاصيل مثيرة في حياة مارجريت تاتشر "المرأة الحديدية"

السبت 06/مارس/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، تفاصيل مثيرة في حياة رئيس وزراء بريطانيا السابقة مارجريت تاتشر التي لقبت بالمرأة الحديدية.

وقال "حمودة" خلال تقديم برنامجه "صناع التاريخ" المذاع على فضائية "الفجيرة" مساء اليوم السبت: "كانت أول امرأة وصلت إلى منصب رئيس الحكومة البريطانية لتنافس ملكة بريطانيا في الشهرة وتقتسم معها السلطة وإن حصلت على نصيب اكبر منها".

وأضاف " وصفت بالمرأة الحديدية وهزمت البيروقراطية ونجحت في إنقاذ بلادها من الانهيار وكانت مدة حكمها هي الأطول في تاريخ الحكومات البريطانية، إنها مارجريت تاتشر التي حفرت اسمها في التاريخ وان لم تخلو حياتها من الحزن والألم".

وتابع "ولدت في 13 أكتوبر عام 1952، وكانت عائلتها تملك محل صغير لبيع المواد الغذائية وهو ما جعل المعارضة تصفها بأنها ابنة البقال، حصلت على منحة دراسية حتى أصبحت أفضل طالبة في مدرستها الثانوية ودرست الكيمياء وذاع صيتها بعدما استطاعت أن تضيف مادة إلى الآيس كريم تقلل من سرعة ذوبانه".

واستطرد "وصلت إلى الجامعة وكانت تعاني من التنمر بسبب تواضع ثيابها وصرامة الوجه وميلها إلى العزلة، ولم تخجل من العمل في الإجازات من أجل الصرف على السياحة والسباحة والعزف على البيانو وشراء كتب الشعر، حتى أنها استطاعت أن تحول من قطعة ثبات واحدة إلى خزانة متنوعة من الثياب".

واستكمل حديثه "تزوجت من أحد الأثرياء في بريطانيا بعد طلاقه من زوجته الأولى دينس تاتشر وأنجبت توأم مارك وكار، وبعدها انضمت إلى حزب المحافظين وتدرجت في مناصبه حتى أصبحت زعيمة المعارضة في البرلمان البريطاني وتولت منصب وزير التعليم والعلوم عام 1974 قبل أن تتولى منصب رئيس الوزراء لأول مرة عام 1979 وحتى عام 1990".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر عادل حموده اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

بيان ناري من إدارة الزمالك بعد هزيمة الترجي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع فيتا كلوب

منذ 34 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ أقل من ساعة

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ يوم

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ يوم

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يومين

لابورتا يخطط لضم نجم مانشستر سيتي من أجل ميسي

منذ نصف ساعة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

منذ ساعة و 8 دقيقة

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تصرف مفاجيء من الأهلي لفك شفرة شباك فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أولهم "تشرشل".. 14 رئيس وزراء عاصرتهم الملكة إليزابيث الثانية

"اليوم العالمي للمرأة".. أشهر النساء اللاتي حفرن أسمائهن في التاريخ

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

11:11 م

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

10:52 م

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع فيتا كلوب

11:26 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

11:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات