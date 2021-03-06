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مفاجأة.. ريال مدريد يدرس التضحية بنجم الفريق من أجل مبابي

السبت 06/مارس/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أشارت بعض التقارير الصحفية الإسبانية، اليوم السبت، إلى مفاجأة في ريال مدريد وهي التعاقد مع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل. 

وقال موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، في حالة موافقة سان جيرمان على بيع مبابي في الصيف، لن يقل سعره عن 150 مليون يورو، وهو رقم كبير للغاية على خزينة ريال مدريد، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وتابع التقرير، أن ريال مدريد بدأ يبحث عن حلول لإتمام الصفقة في الصيف، ولعل الحل الأبرز هو القيام بصفقة تبادلية، وهو ما جعل الريال يفكر في تضمين نجمه البلجيكي إيدين هازارد ضمن الصفقة.

وأضاف التقرير،  أن ريال مدريد لا يمانع رحيل هازارد، في ضوء إصاباته المتكررة، وعدم الاستفادة من جهوده منذ انضمامه قبل موسمين، كما أنه في حال قبول سان جيرمان ضم هازارد، سيسهل من إتمام صفقة مبابي. 

يذكر أن عقد مبابي ينتهي مع سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل، ويعتبر هدفًا لا غنى عنه للميرنجي في الصيف، ومن المحتمل أن يلاقي ريال مدريد صعوبة كبيرة في التعاقد مع هالاند في الصيف، نظرًا لرغبة سان جيرمان في تجديد عقده.

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