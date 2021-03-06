بعد الخسارة ضد الترجي.. تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة بدوري أبطال إفريقيا

خسر الزمالك أمام الترجي الرياضي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.







وعزز الترجي، الذي يمتلك أربعة ألقاب في البطولة، موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى سبع نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه المولودية بطل المسابقة عام 1976،، فيما احتل الزمالك، الذي توج باللقب خمس مرات، المركز الثالث بنقطتين، وتذيل تونغيت، الذي يشارك في دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، الترتيب بنقطة وحيدة.





ويستضيف الزمالك، نظيره الترجي التونسي، يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس الجاري، ضمن رابع جولات دور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا، موسم 2020-2021.



