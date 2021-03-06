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بعد حادث الكريمات.. عمرو أديب: "أنا قاعد أمامكم بسبب الحزام"

السبت 06/مارس/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن حادث الكريمات مؤلم وصعب، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن 20 حالة وفاة، وأغلبهم من عائلة واحدة.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الحوادث في مصر قاتلة، والدماء على الأسفلت مازالت مستمرة، مضيفا: "الميكروباص بقا بودرة.. السيارة النقل أكلت الميكروباص، زي ما تكون العربية اضربت بصاروخ".

وأضاف أن قانون المرور من المفترض أنه حدد لهم مواعيد معينة للمرور، متابعا أن وضع السيارات عقب الحادث يؤكد أنه كان حادث مميتا، معتبرا أن 60% من حوادث السيارات لها علاقة بـ "كاوتش السيارة"
وشدد على ضرورة ربط أحزمة الأمان داخل السيارة، معلقا: "أنا قاعد أمامكم بسبب الحزام".

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