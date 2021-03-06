تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل أمام فيتا كلوب





تقدم فيتا عبر مكابي ليليبو في الدقيقة 41، وفي الشوط الثانس جل الأهلي هدفين متتاليين عبر محمد شريف ومروان محسن في الدقيقتين 69 و71. وتمكن فيتا من العودة للقاء، بعدما سجل هدفا عن طريق ريكي تولينجي في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.



وفيما يلي ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل أمام فيتا كلوب :-

المركز الأول: سيمبا التنزاني المركز الثاني: فيتا كلوب 4 نقاط المركز الثالث: الأهلي 4 نقاط المركز الرابع: المريخ السوداني (نقطة وحيدة)

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في فخ التعادل أمام ضيفه فيتا كلوب الكونغولي، بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.