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عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

السبت 06/مارس/2021 - 11:11 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي قرارا هاما تجاه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بعد التعادل في مباراة اليوم امام فيتا كلوب الكونغولي.

وتعادل الأهلي مساء اليوم السبت أمام ضيفه فيتا كلوب بهدفين لكل فريق في المباراة التي جرت على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تجديد الثقة في المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على الرغم من التعادل في مباراة اليوم أمام فيتا كلوب.

وجاء قرار مسؤولو النادي الأهلي تجاه بيتسو موسيماني بسبب ثقتهم في المدرب الجنوب إفريقي ورفضهم إجراء تغييرات في الوقت الحالي.

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