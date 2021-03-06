بايدن: خطة التحفيز الاقتصادي توفر 6 ملايين وظيفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت: إن خطة الإنقاذ الاقتصادي التي أقرها مجلس الشيوخ في وقت سابق اليوم ستوفر نحو 6 ملايين وظيفة.





وأكد بايدن في كلمة له تعليقًا على تمرير مجلس الشيوخ خطة الإنقاذ، أن هذا الأمر سيسهم في تغيير حياة الأمريكيين للأفضل، معتبرًا أنها ستسهم أيضًا في مكافحة الولايات المتحدة لفيروس كورونا.





وعبَّر الرئيس الأمريكي عن شكره لأعضاء الكونجرس الذين أقروا خطة الإنقاذ الاقتصادي التي ستستخدم أيضًا في تسريع صناعة وتوزيع اللقاحات.





وشدد بايدن على أن إدارته اتخذت خطوات عملاقة لتنفيذ ما وعدت به الأمريكيين.





وكان مجلس الشيوخ أقر مساء اليوم بشكل نهائي على مشروع حزمة التحفيز الاقتصادي لمجابهة تداعيات فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، وذلك بعد أن أقرها مجلس النواب الأسبوع الماضي.





وتتضمن الخطة رفع الحد الأدنى للأجور، وتعزيز إيصال لقاحات كورونا، ومساعدة المدارس على إعادة فتح أبوابها، وتمويل الحكومات المحلية وسلطات الولايات.



