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أودينيزي يحقق فوزًا غاليًا على حساب ساسولو بالكالتشيو

السبت 06/مارس/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
وكالات
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حقق أودينيزي فوزًا غاليًا على ضيفه ساسولو بهدفين نظيفين اليوم السبت في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً تعادل سبيزيا وبينفينتو 1-1.


وسجل هدفي أودينيزي فيرناندو لورينتي وروبرتو بيرييرا في الدقيقتين 42 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 32 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد ساسولو عند 36 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل 1-1 على المباراة التي جمعت بين سبيزيا وضيفه بينفينتو.

وتقدم بينفينتو بهدف سجله أدولفو جايش في الدقيقة 25، وتعادل سبيزيا بهدف سجله دانييلي فيردي في الدقيقة 71.

ورفع سبيزيا رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف أمام بينفينتو صاحب المركز الخامس عشر.

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