الكنيسة الأرثوذكسية: ملتزمين بالإجراءات الاحترازية .. والتشجيع على تلقي اللقاحات

أكد القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتشجيع على تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا.



وقال "إبراهيم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية اليوم السبت إنه تم تشجيع المدارس والحضانات التابعة للكنائس بقبول ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأكد على مساندة الدولة في جهودها وخاصة المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" و"100 مليون صحة"، لافتًا إلى أن هناك اتجاه لدفن الكهنة المتوفين في مدافن خاصة بعيدًا عن الكنائس.

