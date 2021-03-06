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أحمد صلاح حسني: سعيد بنجاح مسلسل "الدايرة" وذهبت الي أطباء نفسيين
السبت 06/مارس/2021 - 11:16 م
الفجر الفني
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قال النجم احمد صلاح حسنى انه سعيد جداً بفريق عمل مسلسل الدايرة و كنت بحس انهم كلهم ابطال .
و اضاف احمد خلال حلول ابطال مسلسل الدايرة ضيوفا مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس ، ان المسلسل صعب و فيه تفاصيل كتيره ، و كنت بقدم شخصية طبيب نفسي ، و ذهبت الي أطباء نفسيين ، حتي اتعرف اكثر عل تفاصيل تلك الشخصية وحياتها وايضا كيفية التعامل مع المرضي وغير ذلك .
و تابع احمد صلاح ان الشخصية تعبتنى جداً ، لانك في يوم التصوير الواحد ممكن تعمل شخصية ، و مشهد اخر عكسها تحس انك بتاخد دش سخن و بعده دش بارد .
واشار احمد صلاح حسنى ، ان بدايتى كلاعب كرة قدم بالنادي الاهلي ومهتم بالرياضة بشكل عام جعلت منى شخصية قوية تقدر تعالج نفسها بنفسها .
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