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أحمد صلاح حسني: سعيد بنجاح مسلسل "الدايرة" وذهبت الي أطباء نفسيين

السبت 06/مارس/2021 - 11:16 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قال النجم احمد صلاح حسنى انه سعيد جداً بفريق عمل مسلسل الدايرة و كنت بحس انهم كلهم ابطال .
 
و اضاف احمد خلال حلول ابطال مسلسل الدايرة ضيوفا مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس ، ان المسلسل صعب و فيه تفاصيل كتيره ، و كنت بقدم شخصية طبيب نفسي ، و ذهبت الي أطباء نفسيين  ، حتي اتعرف اكثر عل تفاصيل تلك الشخصية وحياتها وايضا كيفية التعامل مع المرضي وغير ذلك . 

و تابع احمد صلاح ان الشخصية تعبتنى جداً ، لانك في يوم التصوير الواحد ممكن تعمل شخصية ، و مشهد اخر عكسها تحس انك بتاخد دش سخن و بعده دش بارد .

واشار احمد صلاح حسنى ، ان بدايتى كلاعب كرة قدم بالنادي الاهلي ومهتم بالرياضة بشكل عام  جعلت منى شخصية قوية تقدر تعالج نفسها بنفسها .

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