أحمد صلاح حسني: سعيد بنجاح مسلسل "الدايرة" وذهبت الي أطباء نفسيين









قال النجم احمد صلاح حسنى انه سعيد جداً بفريق عمل مسلسل الدايرة و كنت بحس انهم كلهم ابطال .

و اضاف احمد خلال حلول ابطال مسلسل الدايرة ضيوفا مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس ، ان المسلسل صعب و فيه تفاصيل كتيره ، و كنت بقدم شخصية طبيب نفسي ، و ذهبت الي أطباء نفسيين ، حتي اتعرف اكثر عل تفاصيل تلك الشخصية وحياتها وايضا كيفية التعامل مع المرضي وغير ذلك .





و تابع احمد صلاح ان الشخصية تعبتنى جداً ، لانك في يوم التصوير الواحد ممكن تعمل شخصية ، و مشهد اخر عكسها تحس انك بتاخد دش سخن و بعده دش بارد .



