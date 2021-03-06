Advertisements
إيناس كامل: راهنت على نجاح شخصية فريدة "مدربة اليوجا" بمسلسل الدايرة
السبت 06/مارس/2021 - 11:19 م
الفجر الفني
Advertisements
قالت الفنانة ايناس كامل انها احبت شخصية فريدة مدربة اليوجا جدا في مسلسل " الدايرة" لانها شخصية بتعيش صراعات داخلية وعصبية، بالاضافة الي ان الشخصية لها العديد من الجوانب وكانت مسالة صعبة جدا في التصوير ، وانني راهنت علي نجاحها .
و اضافت ايناس خلال حلول ابطال مسلسل الدايرة مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس ، ان هناك اشياء متشابه مع شخصية فريدة ، و اشياء اخري عكس شخصيتى الحقيقية ، وان اغلب البنات مرت بشخصية فريدة في حياتها والتي تحب بجد و مش قادرة تستغنى عن من تحب .
Advertisements