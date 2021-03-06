Advertisements

إيناس كامل: راهنت على نجاح شخصية فريدة "مدربة اليوجا" بمسلسل الدايرة

السبت 06/مارس/2021 - 11:19 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
 

قالت الفنانة ايناس كامل انها احبت  شخصية فريدة مدربة اليوجا جدا في مسلسل " الدايرة" لانها شخصية بتعيش صراعات داخلية وعصبية، بالاضافة الي ان الشخصية لها العديد من الجوانب وكانت مسالة صعبة جدا في التصوير  ، وانني راهنت علي نجاحها . 

 و اضافت ايناس خلال حلول ابطال مسلسل الدايرة مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس ، ان هناك اشياء متشابه مع شخصية فريدة ، و اشياء اخري عكس شخصيتى الحقيقية ، وان اغلب البنات مرت بشخصية فريدة في حياتها والتي تحب بجد  و مش قادرة تستغنى عن من تحب  .

أخبار تهمك

بيان ناري من إدارة الزمالك بعد هزيمة الترجي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تصرف مفاجيء من الأهلي لفك شفرة شباك فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع فيتا كلوب

منذ نصف ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ يوم

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يومين

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ ساعة الا ربع

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة ضد الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

منذ ساعة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

11:11 م

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

10:52 م

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع فيتا كلوب

11:26 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

11:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات