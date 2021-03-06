إيناس كامل: راهنت على نجاح شخصية فريدة "مدربة اليوجا" بمسلسل الدايرة





قالت الفنانة ايناس كامل انها احبت شخصية فريدة مدربة اليوجا جدا في مسلسل " الدايرة" لانها شخصية بتعيش صراعات داخلية وعصبية، بالاضافة الي ان الشخصية لها العديد من الجوانب وكانت مسالة صعبة جدا في التصوير ، وانني راهنت علي نجاحها .



