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موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع فيتا كلوب

السبت 06/مارس/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي بهدفين لكل فريق، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا بهدفين لكل فريق.

ومن المقرر أن يحل الأهلى ضيفًا على الإسماعيلى، فى السابعة والنصف من مساء الأربعاء المقبل، فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الثانى عشر بمسابقة الدورى العام على ستاد الاسكندرية.

ويسعى الأهلى للفوز في مباراته أمام الدراويش، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الثالث برصيد 24 نقطة، فيما يحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد عشر نقاط.

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