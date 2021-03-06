موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع فيتا كلوب

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي بهدفين لكل فريق، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا بهدفين لكل فريق.





ومن المقرر أن يحل الأهلى ضيفًا على الإسماعيلى، فى السابعة والنصف من مساء الأربعاء المقبل، فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الثانى عشر بمسابقة الدورى العام على ستاد الاسكندرية.



