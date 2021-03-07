شاهد.. عمرو أديب: "مصر والسودان حتة واحدة"

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لابد من العمل على دفع العلاقات المصرية السودانية للأمام، وتقويتها، مضيفا: "لو أنت مسئول أثيوبي هتكون شايف الزيارة إزاي.. لازم ننظر لزيارة الرئيس السيسي إلى السودان من وجهة نظر آبي أحمد".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه يجب النظر لمفاوضات سد النهضة "نظرة جديدة لانج"، متوقعا أن تصريحات الجانب الأثيوبي ستكون مختلفة تماما الفترة المقبلة، مؤكدا أن العلاقات المصرية السودانية تشهد تغيرا كبيرا.



