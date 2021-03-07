Advertisements

محافظ كفر الشيخ: بدء منظومة الرصد المرئي والصوتي لجميع الميادين

الأحد 07/مارس/2021 - 06:18 ص
جمال نور الدين
جمال نور الدين
شيماء حسن
Advertisements
كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تفاصيل زيارة المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات إلى محافظة كفر الشيخ لبدء منظومة الرصد المرئي والصوتي لجميع الميادين بالمحافظة.

وقال "نور الدين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية إن مركز الرصد المرئي يتابع 54 محور ميدان أو محاور رئيسية ويتحكم في كل حركة المرور وتم ربط الصوت بالصورة حتى يتم اتخاذ القرار المناسب.

وأشار إلى أنه تم البدء في تفعيل منظومة المتغيرات المكانية للتعرف على خريطة العمران على كل مراكز وقرى المحافظة، موضحًا أنه تم اعتماد نظام الرصد الفضائي الكامل لاستخدامه في عدة مجالات وتكويد جميع عقارات المحافظة بما يسهم في رصد العقارات المخالفة.

وأكد أنه سيتم تطوير مكتبي بريد كفر الشيخ الرئيس والزواوي لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم توفير 40 ماكينة صراف آلي وتطوير 50 مكتب بريد وبداخلهم شباك للشهر العقاري وإتاحة توقيع الكتروني من وكيل الوزارة المختص.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ كفر الشيخ بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

البدري يستقر على استبعاد ثنائي المنتخب

منذ أقل من ساعتين

تعرف على قائمة الريال قبل مواجهة أتلتيكو في ديربي مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يتلقى خبرا سارا بشأن هدفه القديم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ حوالي 14 ساعة

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ أقل من ساعة

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 11 ساعة

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ حوالي 13 ساعة

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

حملة تبرعات في ليفربول لضم بديل محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 11 ساعة

فنان شهير يتزوج للمرة الخامسة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ: ندرس إقامة مركز إقليمى للمؤتمرات والمعارض (صور)

محافظ الإسكندرية: إنشاء تطبيق إلكتروني لمنظومة الرصد البيئي

مقاعد وإجراءات تنظيمية لصرف المعاشات في كفر الشيخ (صور)

شاهد.. زحام شديد على صرف المعاشات بكفر الشيخ (صور)

غلق مكتب بريد بكفر الشيخ.. ومسؤول: محدش بلغنا (فيديو)

وزير الاتصالات يتفقد منظومة مراقبة الشوارع في كفر الشيخ

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

صدمة جديدة لمحمود كهربا

06:01 ص

حملة تبرعات في ليفربول لضم بديل محمد صلاح

06:01 ص

البدري يستقر على استبعاد ثنائي المنتخب

05:01 ص

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

02:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات