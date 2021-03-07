محافظ كفر الشيخ: بدء منظومة الرصد المرئي والصوتي لجميع الميادين

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تفاصيل زيارة المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات إلى محافظة كفر الشيخ لبدء منظومة الرصد المرئي والصوتي لجميع الميادين بالمحافظة.





وقال "نور الدين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية إن مركز الرصد المرئي يتابع 54 محور ميدان أو محاور رئيسية ويتحكم في كل حركة المرور وتم ربط الصوت بالصورة حتى يتم اتخاذ القرار المناسب.





وأشار إلى أنه تم البدء في تفعيل منظومة المتغيرات المكانية للتعرف على خريطة العمران على كل مراكز وقرى المحافظة، موضحًا أنه تم اعتماد نظام الرصد الفضائي الكامل لاستخدامه في عدة مجالات وتكويد جميع عقارات المحافظة بما يسهم في رصد العقارات المخالفة.



