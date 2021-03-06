بيع 72 سيارة مخزنة بالجمارك في مزاد علني اليوم السبت

أقيمت الأربعاء الماضى الموافق 3 مارس 2021، بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط بمصر القديمة، جلسة مزاد علنى لبيع عدد 72 لوط سيارات مخزنة بساحة جمارك السيارات بالقاهرة .

وبحسب بيان اليوم، فإن هذه السيارات واردة من الخارج ومن مصادرات وتنازلات لمصلحة الجمارك من السيارات المستوردة ماركات وموديلات متنوعة ومختلفة مستعملة ومخزنة بساحة جمارك السيارت بمطار القاهرة الدولى .

وخلال جلسة المزاد تم بيع 40 لوط سيارات لوط مواتير ولوط ذيل مقطورة بيعا نهائيا خلال جلسة المزاد العلنى بإجمالي 42 لوط .

كما تم سحب 3 لوطات من المزاد ، و تبقى 30 لوط لم تباع لعدم الوصول للقيمة البيعية المحددة .

و بلغت الحصيلة النهائية للبيع بالمزاد 6 مليون و 400 ألف جنيه .