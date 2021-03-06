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بيع 72 سيارة مخزنة بالجمارك في مزاد علني اليوم السبت
السبت 06/مارس/2021 - 11:20 م
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أقيمت الأربعاء الماضى الموافق 3 مارس 2021،
بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط بمصر القديمة، جلسة
مزاد علنى لبيع عدد 72 لوط سيارات مخزنة بساحة جمارك السيارات بالقاهرة .
وبحسب بيان اليوم، فإن هذه السيارات واردة من
الخارج ومن مصادرات وتنازلات لمصلحة الجمارك من السيارات المستوردة ماركات
وموديلات متنوعة ومختلفة مستعملة ومخزنة بساحة جمارك السيارت بمطار القاهرة الدولى .
وخلال
جلسة المزاد تم بيع 40 لوط سيارات
لوط مواتير ولوط ذيل مقطورة بيعا نهائيا خلال جلسة المزاد العلنى بإجمالي 42 لوط .
كما تم
سحب 3 لوطات من المزاد ، و تبقى 30 لوط لم تباع لعدم الوصول للقيمة البيعية
المحددة .
و بلغت الحصيلة النهائية للبيع بالمزاد 6 مليون
و 400 ألف جنيه .
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