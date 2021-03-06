Advertisements

بيع 72 سيارة مخزنة بالجمارك في مزاد علني اليوم السبت

السبت 06/مارس/2021 - 11:20 م
سيارات جمارك
سيارات جمارك
Advertisements

أقيمت الأربعاء الماضى الموافق 3 مارس 2021، بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط بمصر القديمة، جلسة مزاد علنى لبيع عدد 72 لوط سيارات مخزنة بساحة جمارك السيارات بالقاهرة .

 

وبحسب بيان اليوم، فإن هذه السيارات واردة من الخارج ومن مصادرات وتنازلات لمصلحة الجمارك من السيارات المستوردة ماركات وموديلات متنوعة ومختلفة مستعملة ومخزنة بساحة جمارك السيارت بمطار القاهرة الدولى .

 

وخلال  جلسة المزاد تم  بيع 40 لوط سيارات لوط مواتير ولوط ذيل مقطورة بيعا نهائيا خلال جلسة المزاد العلنى بإجمالي 42 لوط .

 

كما تم  سحب 3 لوطات من المزاد ، و تبقى 30 لوط لم تباع لعدم الوصول للقيمة البيعية المحددة .

 

و بلغت الحصيلة النهائية للبيع بالمزاد 6 مليون و 400 ألف جنيه .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سيارات جمارك

أخبار تهمك

بيان ناري من إدارة الزمالك بعد هزيمة الترجي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

منذ ساعة و 9 دقيقة

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة ضد الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة الفنانة غادة عادل بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ أقل من ساعة

لابورتا يخطط لضم نجم مانشستر سيتي من أجل ميسي

منذ نصف ساعة

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ حوالي 7 ساعات

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ حوالي 7 ساعات

آخر تطورات إصابة هازارد

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع فيتا كلوب

منذ 35 دقيقة

عاجل.. تصرف مفاجيء من الأهلي لفك شفرة شباك فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

جمارك القاهرة تبيع 61 سيارة وتوك توك وموتوسيكل بالمزاد الأربعاء المقبل

"الجمارك" تعقد مزاد لبيع 21 سيارة و13 موتور الإثنين المقبل

مزاد لبيع سيارات جمارك القاهرة الأربعاء المقبل

جمارك مطار القاهرة تعلن مزاد لبيع لوط سيارات.. اعرف شروط ورسوم الاشتراك والتأمين

سداد 30%.. جلسة لبيع سيارات بجمارك مطار القاهرة "هامر ومرسيدس"

رئيس جهاز دمياط الجديدة: بيع 14 وحدة إدارية ومحلاً تجاريا وصيدلية لخدمة سكان المدينة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

11:11 م

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

10:52 م

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

08:03 م

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع فيتا كلوب

11:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات