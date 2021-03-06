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لابورتا يخطط لضم نجم مانشستر سيتي من أجل ميسي

السبت 06/مارس/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن خوان لابورتا المرشح لرئاسة برشلونة الإسباني يخطط لإبرام صفقة كبرى في حالة فوزه بانتخابات النادي الكتالوني.

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن لابورتا يعتبر واحدًا من بين 3 مرشحين سيتم اختيار أحدهم لرئاسة البلوجرانا في الانتخابات المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن لابورتا يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في الصيف المقبل.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن النجم الأرجنتيني يعتبر أحد أفضل المهاجمين في العالم في السنوات الماضية وينتهي عقده مع السيتيزنز عقب نهاية الموسم الحالي.

ولفتت الصحيفة البريطانية أن أمر التجديد لسيرجيو أجويرو البالغ من العمر 32 عامًا مع مانشستر سيتي يبدو أنه سيكون صعبًا بعد الإصابات التي تعرض لها مؤخرًا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن لابورتا يرى أن إحضار أجويرو إلى كامب نو لن يكلف البرسا شيئًا وفي حالة استعادة مستواه المعهود سيضيف قوة كبيرة لهجوم برشلونة.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن لابورتا يرى في التعاقد مع أجويرو خطوة كبيرة نحو تجديد عقد ليونيل ميسي نجم وقائد النادي الكتالوني وذلك في ظل العلاقة القوية التي تجمع كلا النجمين من صغرهما وثقة ميسي في أهمية أجويرو كمهاجم للبلوجرانا.





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