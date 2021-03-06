نشرة أخبار قنا اليوم السبت 6 -3-2021 .. العثور على جثة مسنة داخل منزلها والأمن يستجيب لـ"الفجر"

"أمن قنا" يستجيب لشكوى مواطن وتستعيد اسمه واسم والدته بعد سرقتهما





وقال عدلي، في تصريحات لـ"الفجر"، إنه يشكر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، لانهائهم ازمة البطاقة الشخصية الخاصة بي، وأنني أردت تغيير بطاقة الرقم القومي الخاصة بي، واشتريت استمارة البطاقة، والبدء في الإجراءات بصورة عادية جدًا، حتى قام بالتصوير، وحان موعد الاستلام، ولكن موظف السجل المدني أخبرني بأن البطاقة لم تأت من مكتب قنا.



العثور على جثة مسنة داخل منزلها متحللة في قنا



عثر الأهالي، منطقة المساكن، في مدينة قنا، مساء اليوم السبت، على جثة مُسنة متحللة، داخل شقتها بالمنطقة في ظروف غامضة.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا بالعثور على جثة أنصاف.ج.أ.ع"، 62 عامًا، متحللة داخل شقتها بمنطقة المساكن، بقنا.





ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمستشفى قفط إلى 139



اعلن مستشفى قفط التعليمي بقنا، عن تعافي وخروج 5 حالات كورونا، اليوم السبت، بعد تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول وزارة الصحة وتماثلهم للشفاء التام.



وقال الدكتور أحمد كمال، مدير مستشفى قفط التعليمى، إنه تم خروج 5 حالات اليوم السبت، يرفع حالات المتعافين منذ بداية الموجه الثانية لجائحة كورونا إلى ١٣٩ حالة خروج من المستشفى، وهي حالات متوسطه وامراض مزمنة ومتوسط المواليد أصغرهم مواليد ١٩٩٠ واكبرهم مواليد ١٩٦٣.



وأشار الدكتور محمد حسين صالح، المشرف الطبي، إلي أن الحالات التي تماثلت للشفاء حالاتهم المرضية متوسطة ومزمنة، تتباين أعمارهم مابين صغار وكبار في السن>







شهدت محافظة قنا، عدد من الأحداث الهامة، اليوم الجمعة، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقدم بوابة الفجر فى السطور التالية أهم الأحداث التى شهدتها المحافظة:-استجابت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، لمناشدات الشاب محمد عدلي، التي اطلقتها "جريدة الفجر"، في 27 يناير الماضي، بعد اكتشافه عدم قدرته استخراج بطاقة رقم قومي، بعد اكتشافه قيام أحد المواطنين باستخراجها بدلا عنه بنفس الاسم والرقم القومي مع تغيير محل الإقامة والصورة الشخصية.