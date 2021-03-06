تعليق ناري لـ عمرو أديب على تصريحات وزير الدفاع التركي عن مصر (فيديو)



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مصر تتبع استراتيجية الصبر، وسياسة الخطوة خطوة، مضيفا أن العالم يكتشف أن مصر لا تريد شيئا من أحد، وتريد حقها فقط، لافتا إلى أن وزير الخارجية التركي كان يتودد لمصر منذ أيام.



وأضاف، "مصر تعادي اللي بيعادي، وسياساتها ليست توسعية"، متابعا: "تخيلو لو كان وزير الخارجية المصري قال هذه التصريحات.. كانت قامت الدنيا".



عقب الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات وزير الدفاع التركي عن مصر، وأن هناك قيم مشتركة تجمع تركيا بمصر، معلقا: "زي اليومين دول السنة اللي فاتت كان جنرالات المقاهي يتحدثوا عن أيهما أقوى عسكري مصر أم تركيا".