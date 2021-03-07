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سامح عاشور: علاقتنا القوية مع إفريقيا انتهت بعد معاهدة كامب ديفيد.. والسيسي أعادها

الأحد 07/مارس/2021 - 07:30 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هدى عبدالرازق
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قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر 30 يونيو ظُلمت بحسابات قديمة متوارثة في أفريقيا، وكانت حتى ثمانينيات القرن الماضي جزءًا رئيسيًا من مهام الدولة المصرية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، منذ 1980 حتى تولى الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية كانت أفريقيا جزءًا عدائيًا للدولة المصرية».

وأضاف سامح عاشور أنه قبل عام 1980 دخلت مصر العمق الافريقي بالدبلوماسية الشعبية والاقتصادية، ومنح الأزهر، والمنح التعليمية، مؤكدا أنه في نهاية الستينيات كان نصف حكام أفريقيا خريجي الجامعات المصرية، وثقافتهم وانتماءاتهم مصرية.

واستطرد: "كانت هناك علاقات قوية مع الدول الإفريقية، لكن تلك العلاقات انفضت بعد معاهدة كامب ديفيد، مؤكدًا أنه قبل الاتفاقية كانت كل الدول الأفريقية مع مصر باستثناء جنوب أفريقيا التي كانت مع إسرائيل".

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