Advertisements

استراتجية مصر الرقمية تستهدف تطوير 3100 مكتب بريد بنهاية 2021

السبت 06/مارس/2021 - 11:42 م
بوابة الفجر
Advertisements

افتتح مسؤول حكومي واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ يرافقهما الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد مكتب بريد كفر الشيخ الرئيسى، ومكتب بريد الزواوى وذلك بعد تطويرهما وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوحية لتقديم حزمة من الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية المتكاملة للمواطنين.

 

يأتى هذا الافتتاح فى إطار خطة تطوير البريد الذى يعد احد الركائز الأساسية لاستراتيجية مصر الرقمية والتى يتم تنفيذها من أجل توفير خدمات رقمية متميزة للمواطنين؛ كما أن خطة البريد المصرى تشمل عدة محاور وهى تطوير المكاتب من حيث الشكل والمضمون  لتقديم أنماط جديدة من الخدمات لتشمل الخدمات المالية والبريدية وخدمات مصر الرقمية، حيث تم تطوير 1600 مكتب ومن المقرر تطوير 1500 مكتب بريد أخرى خلال هذا العام للوصول إلى  3100 مكتب بريد مطور مع  نهاية العام الحالى، كما تتضمن خطة التطوير التوسع فى شبكة مكاتب البريد فى كافة انحاء الجمهورية؛ وذلك إلى  جانب بناء قدرات العاملين على النحو الذى يؤهلهم لتقديم هذه الخدمات بكفاءة عالية.

 

وخلال الزيارة دار حوار مفتوح بين مسؤولين حكومين وعدد من المواطنين المتواجدين أثناء الزيارة، وذلك حرصا من سيادته على الاستماع إلى أرائهم حول مستوى وجودة الخدمات التى يقدمها البريد المصري، كما تم الحرص على التحدث إلى العاملين بالمركزين؛ حيث تم الثناء على مجهوداتهم وطالبهم بالالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتبعة لمواجهة الجائحة حرصاً على سلامتهم وسلامة المواطنين المترددين على مكاتب البريد، كما طالب العاملين ببذل أقصى الجهود للتيسير على المواطنين أثناء تلقيهم الخدمة.

 

من جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد أن افتتاح مكتب بريد "كفر الشيخ الرئيسي" ومكتب بريد "الزواوي" يأتى فى اطار خطة التطوير الشاملة التى ينفذها البريد المصرى حالياً بهدف تقديم جميع الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر وبالجودة المطلوبة مشيراً إلى ان معدلات الإنجاز فى التطوير تسير وفقا للخطة الزمنية المقررة؛ موضحًا أن الهيئة القومية للبريد بدأت بالفعل فى تنفيذ مشروع تطوير وتحديث مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بأعلى وسائل التكنولوجيا العالمية لكى يتم تقديم جميع الخدمات بكفاءة عالية وحتى يتمكن البريد المصرى من المنافسة فى تقديم الخدمات للعملاء.

 

جدير بالذكر أن مكتب بريد "كفر الشيخ الرئيسى" الذى تم افتتاحه اليوم يخدم أكثر من ٢٥٠ ألف نسمة ويقدم جميع الخدمات القديمة والمستحدثة للمواطنين وهو مزود بجميع أنظمة الحماية الحديثة، بينما يخدم مكتب بريد "الزواوي" اكثر من ١٠٠ ألف نسمة، ويقدم جميع الخدمات البريدية المتكاملة للمواطنين، ومزود بماكينة ATM للتيسير على المواطنين.

 

كما قام وفد الحكومة بزيارة تفقدية لمركز خدمة العملاء المطور للشركة المصرية للاتصالات بسنترال كفر الشيخ، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين؛ حيث كان فى استقباله المهندس عادل حامد العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

 

وخلال الزيارة؛ وجه الوفد الحكومي بسرعة استكمال مشروعى الـ FTTH اللذان يتم تنفيذهما حاليًا فى المحافظة، من أجل رفع مستوى كفاءة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، ويتم حالياً خدمة محافظة كفر الشيخ من خلال عشرة سنترالات رئيسية و92 سنترال فرعي، ونحو 43 مركز مبيعات للمصرية للاتصالات منهم 19 مركزًا مطورًا، تقدم جميع خدمات المصرية للاتصالات الخاصة بالهاتف الثابت والمحمول والإنترنت فائق السرعة والدعم الفني.

 

 

كما تفقد المسؤولين الحكرمين مدرسة التربية الفكرية بمحافظة كفر الشيخ والتي سبق أن أتاحت الوزارة بها بعض البرامج التكنولوجية ودعمت تطويرها خصيصا لتيسير العملية التعليمية للطلاب ذوي الاعاقات الفكرية ورفع قدراتهم الإدراكية، بالإضافة إلى تقديم الدعم بعدد من أجهزة الحاسب الآلي وطابعة وجهاز عرض ضوئي، لدعم العملية التعليمية والتدريب للطلاب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر الرقمية تطوير مكاتب البريد

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ حوالي 6 ساعات

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ يوم

لابورتا يخطط لضم نجم مانشستر سيتي من أجل ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

منذ ساعة و 6 دقيقة

بيان ناري من إدارة الزمالك بعد هزيمة الترجي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ يوم

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ ساعة الا ربع

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع فيتا كلوب

منذ نصف ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تصرف مفاجيء من الأهلي لفك شفرة شباك فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يومين

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية ورئيس البريد يفتتحان مكتب بريد طنطا الرئيسي بعد تطويره (صور)

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يفتتح ويتفقد عدد من المشروعات بمحافظة اسوان

افتتاح مركز الخدمات البريدية المتكاملة بالمنصورية

وزير الإتصالات ومحافظ الجيزة يفتتحان مكتب بريد المنصورية بمنشأة القناطر‎

وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد سوهاج الرئيسي بعد تطوريه

وزير الاتصالات يفتتح مكتبي بريد جديلة وطلخا بعد تطويرهما

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

11:11 م

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

10:52 م

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع فيتا كلوب

11:26 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

11:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات