"ردح شعبي من أيام الفاطميين".. أثري يكشف أصل كلمة "يا عمر"

قال الدكتور ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر المنيل، إن بعض الكلمات والأمثال الشعبية المستخدمة في زمننا الحالي لها أصول وجذور ضاربة في التاريخ.





وأضاف بدوي في تصريحات إلى الفجر، أن كلمة "يا عمر" التي تستخدمها بعض السيدات، وخصيصًا في المناطق الأكثر شعبية، في وصلات "الردح" المعروفة، أصلها يرجع إلأى العصر الفاطمي.





وأشار ولاء الدين بدوي مدير عام قصر المنيل، أن "يا عمر" من أقدم التعبيرات المصرية، وهو يعود إلى العصر الفاطمي، وقد انتشر لأسباب مذهبية دينية.





وأوضح أن الفاطميون كانوا يعتنقون المذهب الشيعي، وكانوا يبغضون من جاء فى الخلافة قبل سيدنا علي كرم الله وجهه.





حيث كره الفاطميون شخصية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان خطباؤهم يسخرون منه على المنابر ذاكرين بعض المواقف المنسوبة إليه ثم يقولون باستهزاء "وأين كنت أنت يا عمر؟" ويمطّون كلمة عمر فيقولون "يا عوووماااار".





وأكمل بدوي، استطاع صلاح الدين الأيوبي القضاء على المذهب الشيعي في مصر، ولم يتمسك المصريون كثيرًا به، فهم معروفون بحبهم للصحابة رضوان الله عليهم ولآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم معًا.



