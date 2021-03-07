شاهد.. تعليق أمين دار الإفتاء على أغرب الفتاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي

علق الشيخ خالد عمران، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، على فتوى تسمية المولود حق الأب وليس للأم حال تنازعهما.





وقال "عمران" في حواره عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "إن هناك أسئلة ترد إلينا تدل على أن هناك تسرب لبعض أفكار المتطرفين".





وأضاف: "أن هناك بعض الفئات التي حاولت التسرب إلى الخطاب الديني والتي تنظر إلى كل ما في الحياة على أنه بدعة، ومنها الاحتفال بعيد الأم أو حتى الاحتفال بالمناسبات الدينية مثل قدوم شهر رجب وغيرها".





وتابع: "لاحظنا أن هناك تسرب لحالة التحفز في البيوت، وشيوع كله هذا حقي وحقك ومنها التساؤل الخاص بحق تسمية المولود، وفي فقه الحياة الزواج اكبر من هذه الخلافات، لأنها خلاف لما تربينا عليه في الأسرة المصرية".



