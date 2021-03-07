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شاهد.. تعليق أمين دار الإفتاء على أغرب الفتاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي

الأحد 07/مارس/2021 - 01:26 ص
خالد عمران
خالد عمران
شيماء حسن
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علق الشيخ خالد عمران، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، على فتوى تسمية المولود حق الأب وليس للأم حال تنازعهما.

وقال "عمران" في حواره عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "إن هناك أسئلة ترد إلينا تدل على أن هناك تسرب لبعض أفكار المتطرفين".

وأضاف: "أن هناك بعض الفئات التي حاولت التسرب إلى الخطاب الديني والتي تنظر إلى كل ما في الحياة على أنه بدعة، ومنها الاحتفال بعيد الأم أو حتى الاحتفال بالمناسبات الدينية مثل قدوم شهر رجب وغيرها".

وتابع: "لاحظنا أن هناك تسرب لحالة التحفز في البيوت، وشيوع كله هذا حقي وحقك ومنها التساؤل الخاص بحق تسمية المولود، وفي فقه الحياة الزواج اكبر من هذه الخلافات، لأنها خلاف لما تربينا عليه في الأسرة المصرية".

واستطرد: "تسمية الابن يحتاج إلى استشارة ونوع من الحوار الزوجي المستمر ولكن في فقه القضايا وعند الوصول الأمر إلى نزاع فإن تسمية الابن هو حق الأب استنادًا لقول الله تعالى "ادعوهم إلى آبائهم هو أقسط عند الله".

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