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عاجل- أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام فيتا كلوب

السبت 06/مارس/2021 - 11:43 م
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
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رفض بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية غدا الأحد بعد التعادل أمام فيتا كلوب الكونغولي بهدفين لكل فريق.

وتعادل الأهلي مساء اليوم السبت أمام ضيفه فيتا كلوب بهدفين لكل فريق في المباراة التي جرت على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر موسيماني خوض الفريق الأحمر تدريباته الجماعية غدا الأحد على ستاد مختار التتش استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل على ستاد الإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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