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ملخص مباراة الأهلي ضد فيتاكلوب (2- 2) في دوري الأبطال

السبت 06/مارس/2021 - 11:54 م
الأهلي ضد فيتاكلوب
الأهلي ضد فيتاكلوب
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انتهت مباراة الأهلي ضد فيتاكلوب منذ قليل، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ3 من دور مجموعات دوري الأبطال.

مباراة الأهلي ضد فيتاكلوب

استحوذ فريق الأهلي على مجريات الشوط الأول، وتفنن لاعبوه في إهداف الفرصة تلو الخرى، قبل أن يتمكن فيتاكلوب من تتسجيل هدفه الأول، من هجمة وحيدة من جهة اليمين حيث تم مراوغة أيمن أشرف وتسديدها لترتد من يد الشناوي ويكملها اللاعب في الشباك.

تبديلات مباراة الأهلي ضد فيتاكلوب

غادر جناح الأهلي الأيسر محمود وحيد مبكراً نتيجة للإصابة، ما دفع بيتسو موسيماني إلى إجراء تبديل حيث أشرك ياسر إبراهيم وعدل مركز أيمن أشرف جهة اليسار بينما لعب إبراهيم بجوار بانون.

ملخص مباراة الأهلي ضد فيتاكلوب

بدأ الأهلي شوط المباراة الثاني بضغط كبير على دفاعات فيتا كلوب حتى سنحت فرصة لوالتر بواليا في الدقيقة الـ49 من انفراد تام بالحارس إلا أنه أهدرها وسددها أعلى العارضة.

فيتاكلوب يأخذ الثقة

تماسك فيتا كلوب وتناقل لاعبوه الكرة على لاعبي الأهلي بارتتياحية بأوقات قليلة بالمباراة وكسبوا ثقتهم من إهدا الفرص المتكرر قبل لاعبي الأهلي، قبل أن يدفع موسيماني بطاهر محمد طاهر ومحمد شريف بدلاً من بواليا والشحات.

الأهلي ضد فيتاكلوب مباراة الفرص الضائعة

وشهدت الدقيقة الـ63 هجمة خطيرة للنادي الأهلي سددها بدر بانون برأسية متقنة أبدع في التصدي لها حارس فبتاكلوب وزاد عن مرماه، لتصطدم الكرة بيده ثم القائم وتغير طريقها نحو ركلة ركنية.

تألق الشناوي في مباراة الأهلي ضد فيتاكلوب 

وتألق محمد الشناوي حارس الأهلي من منع تسجيل فيتا كلوب لهدف ثاني حيث تمكن من إبعاد تسديدة متقنة وحولها لركلة ركنية وكانت قريبة لدخول الشباك، ليتمكن بعدها بدقائق قليلة الهلي من تدارك العادل عن طريق لاعبه شريف في الدقيقة 70، ويضيف البديل مروان محسن هدف التقدم الثاني بعدها بدقيقة.

ركلة جزاء مباراة الأهلي ضد فيتاكلوب

وأخطأ وسط ميدان الأهلي الذي سمح للاعب فيتاكلوب بالتوغل والمرور بسولة من منتصف الملعب، قبل أن يحتسب حكم اللقاء المغربي رضوان جيد ركلة جزاء للضيوف لاقت جدلاً كبيراً، لتسجل في شباك الشناوي معلنة هدف التعادل.

قفشة يضيع مباراة الأهلي ضد فيتاكلوب

وواصل قفشة وشريف مسلسل إهدار الفرص السهلة، على غرار بواليا والشحات، لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل المخيب لآمال وطموح النادي الأهلي وجماهيره.

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