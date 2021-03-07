دبلوماسي سابق: زيارة السيسي للسودان رسالة دعم واتفاق للرؤى قبل استئناف مفاوضات السد الإثيوبي

قال حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان مهمة خلال هذا التوقيت مع اقتراب استئناف مفاوضات السد الإثيوبي قبل خمس أشهر من بدء الملء الثاني للسد والذي يمثل اختبار حقيقي لإثيوبيا، مؤكدً أنها رسالة دعم إلى الدولة الشقيقة.





وأضاف "هريدي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي أن زيارة الرئيس السيسي على الرغم أنها زيارة خاطفة ولكن تحمل دلالات بالغة تتمثل في أن السودان لا تقف بمفردها أمام أي قوة في المنطقة ولكنها تحظى بدعم مصر.





وأشار إلى أن هناك اتفاق في الرؤى بين القاهرة والخرطوم، متأملًا في التوصل إلى اتفاق حول قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة تحت رعاية الرباعية الدولية التي تمثلت في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والأمم المتحدة والتي تعطي لهذه المفاوضات مصداقية كبيرة وزخم في المسرح الدولي.



