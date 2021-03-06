مدرب فيتا كلوب يعترف: الأهلي كان قادرا على تسجيل 6 أهداف

قال فلوران المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيتا كلوب الكونغولي إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام مضيفه الأهلي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.





وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"قدمنا مباراة كبيرة وحارس المرمى لفريقنا قدم مجهودا كبيرا ونجح في التصدي لأكثر من كرة".





وتابع :"النتيجة مرضية لنا جدا فكان من الممكن أن يسجل فريق الأهلي 5 أو 6 أهداف في المباراة".





وواصل :"لقاء العودة في الكونغو سيكون له حسابات مختلفة تماما عن مباراة اليوم وسيكون له شكل مختلف خاصة وأننا سنخوضه على ملعبنا".





وزاد :"سنحاول اللعب بشكل مختلف في مباراة الإياب على ملعبنا لكن لن ننسى بأن الأهلي سيكون حظوظه أكثر في المباراة".





وأشار :"ملعبنا نجيل صناعي والجو حار جدا وسنحاول تقديم كل ما لدينا في المباراة ومن يمتلك الحظوظ سيحقق الفوز".





وأوضح :"لا يمكن حسم من سيتأهل للدور المقبل من البطولة فلا يزال هناك 3 جولات في المجموعة وجميع الفرق لها حظوظ وسنحاول التأهل".





وأردف :"لا أحب إهدار الوقت ولم أرى بأن لاعبي فريق قاموا بإضاعة الوقت في مباراة اليوم".



