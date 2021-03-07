"مودة في علم الغيب".. مأساة رضيعة دفعت ثمن سنوات والدتها الحرام في ترعة المريوطية

قادتها قدماها إلى العشق الحرام، وإقامة علاقة غير شرعية مع رجل يكبرها ببضع سنوات، وإنجاب طفلة منه، لتستكمل طريق الحرام الذي سلكته وتثبت نسبها إلى زوجها، الغير قادر على الإنجاب، حتى شاء القدر وكُشف أمرها بعد ما يقرب من عامين.





منذ 4 سنوات تزوج عامل ثلاثيني العمر من ربة منزل عمرها 24 سنة، بعد فشل زيجة كل منهما الأولى، وعدم إنجابهما أطفال، وعاش الزوجان داخل عش الزوجية بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة.





مر عدة شهور على زواج العامل وربة المنزل، حتى، جاء اليوم لتخبره فيه بحملها، وبمرور 9 أشهر، أنجبت الأم "مودة"، (عمرها عام ونصف حاليًا)، وأوهمت زوجها بأنها طفلته، حتى شاء القدر أن يكتشف الزوج عدم قدرته على الإنجاب، وبإجراء تحاليل الـ "DNA"، تبين أنها ليست طفلته.





الزوج يحرر محضرا ضد زوجته

توجه الزوج المخدوع إلى نيابة مركز أوسيم، لتحرير محضرًا بالواقعة ورفع دعوى زنا ضد زوجته وإنكار نسب الطفلة، وتهديد زوجته له بتخلصها من طفلتها واتهامه بقتلها.