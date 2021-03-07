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"مودة في علم الغيب".. مأساة رضيعة دفعت ثمن سنوات والدتها الحرام في ترعة المريوطية
الأحد 07/مارس/2021 - 01:32 ص
إيمان عبد العاطي
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قادتها قدماها إلى العشق الحرام، وإقامة علاقة غير شرعية مع رجل يكبرها ببضع سنوات، وإنجاب طفلة منه، لتستكمل طريق الحرام الذي سلكته وتثبت نسبها إلى زوجها، الغير قادر على الإنجاب، حتى شاء القدر وكُشف أمرها بعد ما يقرب من عامين.
منذ 4 سنوات تزوج عامل ثلاثيني العمر من ربة منزل عمرها 24 سنة، بعد فشل زيجة كل منهما الأولى، وعدم إنجابهما أطفال، وعاش الزوجان داخل عش الزوجية بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة.
مر عدة شهور على زواج العامل وربة المنزل، حتى، جاء اليوم لتخبره فيه بحملها، وبمرور 9 أشهر، أنجبت الأم "مودة"، (عمرها عام ونصف حاليًا)، وأوهمت زوجها بأنها طفلته، حتى شاء القدر أن يكتشف الزوج عدم قدرته على الإنجاب، وبإجراء تحاليل الـ "DNA"، تبين أنها ليست طفلته.
الزوج يحرر محضرا ضد زوجته
توجه الزوج المخدوع إلى نيابة مركز أوسيم، لتحرير محضرًا بالواقعة ورفع دعوى زنا ضد زوجته وإنكار نسب الطفلة، وتهديد زوجته له بتخلصها من طفلتها واتهامه بقتلها.
جلسة شيطان جمعت الزوجة العشرينية العمر وشقيقها وعمها، اتفقوا خلالها على التخلص من الطفلة، قبل أن يكُشف أمرها في الجلسة المحددة لها خلال الأسبوع الجاري، وثبوت أن الطفلة ليست طفلته، فقررت خنق طفلتها والتخلص منها بإلقائها داخل جوال بترعة المريوطية.
نفذت الأم جريمتها بالإشتراك مع شقيقها وعمها، ثم توجهت إلى مركز شرطة أوسيم، وحررت محضرًا بتغيب طفلتها واتهمت زوجها بالتسبب في تغيبها.
إخطار لقطاع أمن الجيزة
تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغًا للرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، من ربة منزل عمرها 24 سنة، تفيد بتغيب طفلتها "مودة"، عمرها سنة ونصف، واتهمت زوجها 32 سنة، بالتسبب في تغيبها.
تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة توصلت إلى أن المبلغة على علاقة بشخص آخر، وأنجبت منه الطفلة، ونسبتها لزوجها، ولدى إكتشاف الزوج فعلة زوجته، ورفعه دعوى زنا ضدها قررت التخلص من طفلتها قبل موعد الجلسة، واتهامه بالتسبب في تغيبها وقتلها.
أُعدت مأمورية تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وتمكنت من القبض على الأم، وبمناقشتها أقرت بقتلها طفلتها خنقًا والتخلص من جثتها بإلقائها بترعة المريوطية، بالإشتراك مع شقيقها وعمها، وتمكنت القوات برئاسة المقدم أمثل حرحش من القبض عليهما، وأقرا بما توصلت إليه التحريات.
وكشفت الأم خلال التحقيقات التي أجريت معها بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، عن هوية والد الطفلة الحقيقي، لكنه لم يتم القبض عليه حتى الآن.
وأوضحت مصادر أمنية مسؤولة عن سبب عدم القبض على والد الطفلة الحقيقي " العشيق"، لعدم التأكد من أقوال المتهمة.. " منقدرش نأكد إنه والدها الحقيقي ممكن تكون الأم بتدعي ذلك، لازم نلاقي جثة الطفلة الأول وتحليل الـ DNA هو اللي هيثبت إذا كانت بنته ولا لأ".
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