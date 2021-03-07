إيهاب توفيق يستعد لطرح كليبه الجديد "باشا"





يستعد النجم إيهاب توفيق، لتصوير كليبه الجديد بعنوان "باشا"، وهو الآن متواجد فى دبى للانتهاء من تصويره.أغنية "باشا" من كلمات محمد شكرى، وألحان بينو، وتوزيع الموسيقى حازم منسى، من إخراج عادل سرحان، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة.يذكر أن إيهاب توفيق طرح مؤخرًا، أغنيته الوطنية الجديدة "100 تحية" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات محمد الجمال، وألحان وتوزيع فارس فهمى، وشارك إيهاب فى تصويرها المطربتان آية سلطان ونورهان المرشدى.