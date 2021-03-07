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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7/ 3/ 2021

الأحد 07/مارس/2021 - 12:06 ص
حالة الطقس ودرجات الحرارة
حالة الطقس ودرجات الحرارة
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، الموافق الـ7 من مارس 2021، على جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس يوم الأحد

وتوقعت الأرصاد، أن يكون طقس الأحد دافئاً على القاهرة والوجه البحري، فضلا عن تكون شبورة مائية كثيفة في فترات الصباح.

طقس الأحد

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن طقس الأحد يكون معتدلاً على السواحل الشمالية، مائلاً للحرارة على جنوب سيناء، دافئاً على شمال الصعيد، حاراً على جنوب الصعيد نهارًا، كما أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

شبورة مائية ونشاط للرياح

وأوضحت الهيئة في بيانها، أنه من المتوقع أن يكون هناك كثافة في الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع نشاط للرياح يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

درجات الحرارة المتوقعة في جمهورية مصر العربية

القاهرة 24 11

الإسكندرية 20 11

وادي النطرون 24 10

طنطا 24 11

شبين الكوم 24 11

دمنهور 23 11

بلطيم 22 11

مطروح 21 09

السلوم 23 11

سيوة 24 08

بورسعيد 20 15

دمياط 20 15

الزقازيق 24 12

المنصورة 24 11

الإسماعيلية 23 11

السويس 23 12

العريش 21 14

رفح 22 14

رأس سدر 24 11

نخل 20 05

نويبع 27 17

طابا 25 15

كاترين 21 05

الطور 25 11

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 28 13

مرسى علم 26 15

الفيوم 24 11

بني سويف 24 10

المنيا 25 08

أسيوط 26 08

سوهاج 28 14

قنا 30 13

الأقصر 31 09

أسوان 31 10

إدفو 31 11

أبو سمبل 30 13

الوادي الجديد 30 10

شلاتين 29 14

رأس حدربة 27 17

أبو رماد 29 14

حلايب 28 14

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