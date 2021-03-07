سامح عاشور: مرسي لم يهتم بأزمة سد النهضة (فيديو)

قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، إن العالم لا يقبل بعطش الشعبين المصري والسوداني بسبب سد النهضة، مؤكدًا مصر لا زالت متمسكة بالمسار العاقل الذي تعمل به السياسة المصرية.





وتابع "عاشور" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 كانت كرة النار مشتعلة ومحاولات حلها كانت صبيانية.



