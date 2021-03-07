Advertisements

سامح عاشور: مرسي لم يهتم بأزمة سد النهضة (فيديو)

الأحد 07/مارس/2021 - 01:58 ص
سامح عاشور
سامح عاشور
داليا الحسين
Advertisements
قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، إن العالم لا يقبل بعطش الشعبين المصري والسوداني بسبب سد النهضة، مؤكدًا مصر لا زالت متمسكة بالمسار العاقل الذي تعمل به السياسة المصرية.

وتابع "عاشور" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 كانت كرة النار مشتعلة ومحاولات حلها كانت صبيانية.

وأردف عضو مجلس الشيوخ، مرسي لم يعط أي اهتمام لأزمة سد النهضة، ولم يعتبر للموضوع وزن حقيقي، مردفًا: "لحسن حظي لم أكن من الدبلوماسية الشعبية التي شكلها الإخوان للسفر إلى إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سامح عاشور بوابة الفجر الفجر إثيوبيا ومصر

أخبار تهمك

عاجل.. تصرف مفاجيء من الأهلي لفك شفرة شباك فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ أقل من ساعتين

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يتلقى خبرا سارا بشأن هدفه القديم

منذ ساعة و 9 دقيقة

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ حوالي 9 ساعات

بيان ناري من إدارة الزمالك بعد هزيمة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق مفاجئ من عمرو جمال بشأن حاجة الأهلي إلى مهاجم جديد

منذ 42 دقيقة

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة ضد الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

سبب لقاء وزير الخارجية المصري بأقوى سيناتور أمريكي "سد النهضة السر"

بعد اجتماعه بممثلي أزمة سد النهضة بواشنطن.. ترامب يكشف نتائج الجلسة

"كلمة السر قنديل".. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن بناء سد النهضة (فيديو)

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

دبلوماسي سابق: إثيوبيا تستفز مصر للانسحاب من مفاوضات سد النهضة (فيديو)

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

11:11 م

برشلونة يتلقى خبرا سارا بشأن هدفه القديم

01:02 ص

عاجل.. انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

12:13 ص

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

12:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات