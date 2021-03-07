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سامح عاشور: "السودان خط أحمر بالنسبة للسيسي" (فيديو)
الأحد 07/مارس/2021 - 12:54 ص
داليا الحسين
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قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبالفتاح السيسي جاء في مواجهة شرسة مع سد النهضة، مؤكدا أن إثيوبيا تلعب مع مصر لعبة «أجري ورانا».
وتابع "عاشور"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن اتفاق المبادئ كان بالإجماع، ولا يحق لأي طرف أن يقوم بأي شيء سوى باتفاق الجميع.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر صاحبة حق في ملف سد النهضة، موضحًا أن التهكم من اتفاقية المبادئ في غير محله، لأنه اتفاق محكم وصحيح.
وأكد أن السودان ومصر بدءا العودة لبعضهما، وهذه أول نقطة لحل مشكلة سد النهضة، وكل المشاكل الأفريقية، والسودان خط أحمر بالنسبة لمصر، والرئيس السيسي يدرك الخطوط الحمراء.
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