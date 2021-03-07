"الصحة": تطعيم 2200 مواطن خلال 72 ساعة

قال الدكتور جلال الشيشيني معاون وزيرة الصحة والسكان للسياسات العامة الصحية إنه تم الانتهاء من تطعيم نحو 2200 شخص من المواطنين من أصحاب الامراض المزمنة وكبار السن على مدار ثلاثة أيام منذ بدء حملة تطعيم المواطنين، يضاف إلى أعداد الأطقم الطبية التي جرى تطعيمها منذ 21 فبراير الماضي.





وأوضح "الشيشيني" في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا: أن هناك هدفًا من عدم الضغط على المراكز المخصصة لتلقي اللقاح خاصة أن الاطقم الطبية لازالت في بداية تعاملها الاول مع منظومة " التطعيم " عبر السيستم الالكتروني حيث يجري التسجيل منزليا عبر الموقع الالكتروني أو عبر الاتصال بالخط الساخن المخصص للغرض" 18335" ويتم تحديد موعد حصول المواطن على اللقاح وفقًا لاولويات الحالة من جهة السن والامراض المزمنة "، موضحًا أن الصحة خصصت نحو 40 مركزًا طبيًا لتقلي اللقاح في نحو 27 محافظة،



