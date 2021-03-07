ماذا أرادت ماجريت تاتشر من الحرب على فوكلاند؟ عادل حمودة يُجيب (فيديو)

عرض الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، مقطع فيديو نادر لإعلان رئيسة وزراء بريطانيا مارجريت تاتشر الحرب على جزيرة فوكلاند في الثاني من أبريل من عام 1982م.





وقال "حمودة" خلال تقديم برنامجه "صناع التاريخ" المذاع على فضائية "الفجيرة": "تقع جزيرة فوكلاند جنوب المحيط الأطلسي، وكانت محتلة من قبل بريطانيا ولكن الأرجنتين نجحت في تحريرها قبل أن تُعلن أنها لن تتخلى عنها وأعلنت الحرب في 2 ابريل عام 1982 وسط دهشة العالم كله، فهذه الجزيرة ليست سوى قطعان من الماشية".



