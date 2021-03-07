Advertisements

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 7-3-2021

الأحد 07/مارس/2021 - 12:18 ص
أسعار الذهب في مصر اليوم الاحد
أسعار الذهب في مصر اليوم الاحد
الفجر الاقتصادي
Advertisements

سجلت اسعار الذهب  في الاسواق المصرية استقرار مع بداية تعاملات الأسبوع اليوم الاحد 7-3-2021.

 

 أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 7-3-2021 :

وبلغ سعر  جرام الذهب  عيار 21 استقر اليوم عند 750 جنيهًا للجرام، و سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 642.9 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 يبلغ 857 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6000 جنيه.

 

 

وكانت اسعار الذهب قد تعرضت لخسائر قوية بلغت قرابة 7 جنيها في الجرام خلال تعاملات العام 2021 وحتى الان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب الان في مصر سعر جرام الذهب سعر الذهب الان الذهب اسعار الذهب في مصر اليوم اسعار الذهب في مصر اسعار الذهب

أخبار تهمك

آخر تطورات إصابة هازارد

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع فيتا كلوب

منذ ساعة و 17 دقيقة

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة ضد الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصرف مفاجيء من الأهلي لفك شفرة شباك فيتا كلوب

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل- أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ ساعة

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ نصف ساعة

بيان ناري من إدارة الزمالك بعد هزيمة الترجي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

لابورتا يخطط لضم نجم مانشستر سيتي من أجل ميسي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ ساعة و نصف

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-11-2020

إستقرار أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد 22-11-2020

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 28-11-2020

أسعار الذهب اليوم الاثنين 30-11-2020

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-12-2020

أسعار الذهب اليوم الاحد 27-12-2020 في اسواق الصاغة بمصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

عاجل.. انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

12:13 ص

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

11:11 م

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

10:52 م

عاجل- أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام فيتا كلوب

11:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات