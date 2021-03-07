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أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 7-3-2021
الأحد 07/مارس/2021 - 12:18 ص
الفجر الاقتصادي
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سجلت اسعار الذهب في الاسواق المصرية استقرار مع بداية تعاملات الأسبوع اليوم الاحد 7-3-2021.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم عند 750 جنيهًا للجرام، و سعر
جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 642.9 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 يبلغ 857 جنيهًا،
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6000 جنيه.
وكانت اسعار الذهب قد تعرضت لخسائر قوية بلغت
قرابة 7 جنيها في الجرام خلال تعاملات العام 2021 وحتى الان.
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