أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 7-3-2021

سجلت اسعار الذهب في الاسواق المصرية استقرار مع بداية تعاملات الأسبوع اليوم الاحد 7-3-2021.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 7-3-2021 :

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم عند 750 جنيهًا للجرام، و سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 642.9 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 يبلغ 857 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6000 جنيه.

وكانت اسعار الذهب قد تعرضت لخسائر قوية بلغت قرابة 7 جنيها في الجرام خلال تعاملات العام 2021 وحتى الان.