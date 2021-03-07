(إنفوجراف).. تعرف علي ضوابط الكلام في الجلسة العامة لـ "الشيوخ" طبقًا للائحة

يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، جلسته العامة، غدًا الإثنين، وذلك لتشكيل اللجانة النوعية بالمجلس والتي يبلغ عددها 14 لجنة طبقًا للائحة المجلس التي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس الماضي.





وترصد "الفجر" من خلال إنفوجراف مجموعة الضوابط التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ لنظام الكلام في الجلسة العامة وجاءت كالتالي:





1- لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس في ذلك.





2- للعضو أن يُقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود الاستفسار عنه.





3- لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس.





4- يراعى إعطاء الأولوية للمسجلين لطلب الكلمة إلكترونيًا ما لم يقتض صالح النقاش غير ذلك.





5- عند تشعب الآراء يراعي الرئيس قدر الإمكان تناوب كلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات قيد المناقشة.





6- يراعى الرئيس العدالة والتنوع في توزيع الكلمة قدر الإمكان.





7- تُعطى دائمًا الكلمة لرئيس الوزراء، ونوابه، والوزراء ونوابهم، ومندوبي الحكومة، كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس





8- لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من 15 دقيقة، أو المدة التي يحددها رئيس المجلس.





9- لا يجوز له الكلام أكثر من مرتين في ذات الموضوع إلا إذا أجاز المجلس ذلك.





10- إذا تبين بعد الإذن بالكلام للعضو أنه قد تكلم بالمخالفة لرئيس المجلس سحب الكلمة منه.



