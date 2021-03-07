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مي سليم تستأنف تصوير مشاهدها في "لحم غزال"

الأحد 07/مارس/2021 - 12:24 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تستعد النجمة مى سليم للسفر خلال الفترة المقبلة، استعدادا لاستئناف تصوير مشاهدها في مسلسل «لحم غزال" المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.


وتدور أحداث المسلسل في قالب اجتماعي، وهو من بطولة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ومن تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.


يُذكر أن آخر أعمال مى سليم مشاركتها فى مسلسل «ضربة معلم"، وهو من بطولة محمد رجب، مي سليم، محمد نجاتي، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، هاجر أحمد، سلوى عثمان، إنعام سالوسة، وياسمين البشبيشي، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إسماعيل فاروق.

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