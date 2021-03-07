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أزهري: تطعيم كورونا لا يفطر.. ويجوز الحصول عليه في نهار رمضان

الأحد 07/مارس/2021 - 03:05 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال الشيخ معاذ عبدالرحمن، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن تطعيم كورونا لا يفطر، لكونه ليس طعامًا أو شرابًا، إذ يكون من خلال حقن ذراع الإنسان بالمادة الدوائية، موضحا أنه يشترط في الشيء المفسد للصوم أن يدخل الجسم من منفذ معتاد كالأنف والفم، وأن يستقر في الجوف.

وأضاف "عبدالرحمن"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم السبت، أن مركز الفتوى يؤكد في شهر رمضان من كل عام أن الحقن الدوائية لا تفطر، بينما الراجح في حقن التغذية أنها مفطرة إذا قُصد منها التغذية لذاتها، مبينا أن حقن الأنسولين لا تفطر، ناصحًا مرضى السكر بتناول الجرعة بشكل عادي.

وأوضح لجنة الفتاوى الإلكترونية بمركز الأزهر، أن اللقاح لا يفطر الصائم ما دام أن اللقاح المستخدم في التطعيم يدخل بدنه عن طريق الجلد بالحقن، فالجلد ليس منفذًا للجوف، وإن كان الأولى تأخيره لما بعد الإفطار.

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