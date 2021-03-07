سيمبا يتصدر.. تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تصدر ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا تريند المحرك البحث الشهير "جوجل"، عقب انتهاء مباراة الأهلي وفيتاكلوب، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.





ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا





وشهد ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا مفاجأة كبيرة حيث يتصدر المجموعة سيمبا التنزاني برصيد 7 نقاط حققها من فوز كبير على المريخ والأهلي وتعادل مع فيتاكلوب.





ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل





وتعادل المارد الأحمر في مباراة أثرت على ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا حيث رفع الأهلي رصيده إلى النقطة الرابعة متعادلاً مع فيتاكلوب الذي حل في المرتبة الثانية، بينما الأهلي ثالثاً.





تعادل مخيب و ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا





وفرط لاعبو الأهلي في فوز سهل على نظيره فيا كلوب الكونغولي، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، مساء السبت، ليتثدر سيمبا ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا في مفاجأة كبيرة.





ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ونرصد لكم خلال موقعكم المفضل الفجر ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، والتي يتصدرها سيمبا التنزاني برصيد 7 نقاط، بينما فيتاكلوب ثانياً ب4 نقاط، يليه الأهلي في المرتبة الثالثة بنفس عدد النقاط، وأخيراً المريخ السوداني بنقطة وحيدة.





مباريات دوري الأبطال القادمة

ويلعب الأهلي مبارات القادمة في دوري أبطال إفريقيا أمام فيتاكلوب ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، في الـ16 من مارس الجاري، ويلعب سيمبا أمام المريخ، حيث من المتوقع أن يحدث تغيير في ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد تلك المبارايات.







