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اليوم وغدا.. إطلاق 11 قافلة طبية في عدد من المحافظات (إنفوجراف)

الأحد 07/مارس/2021 - 08:05 ص
إنفوجراف
إنفوجراف
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية، اليوم الأحد، وغدا الإثنين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".
تضم القوافل كافة التخصصات الطبية الاتية:
- نساء وولادة
- خدمات تنظيم الأسرة
- الباطنة
- الأطفال
- الأنف والأذن
- العظام
- الجراحة
- الرمد
- الأسنان
- القلب
- الجلدية
- خدمات الأشعة والتحاليل الطبية
- صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية
- تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة

المحافظات التي تطلق بها القوافل:
1- قرية الزهور مركز شرق محافظة الإسكندرية
2- فيصل مركز إطسا محافظة الفيوم
3- بني حلة مركز سمسطا محافظة بني سويف
4- الزيرة مركز أبوتيج محافظة أسيوط
5- الجعافرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية
6- طويلة نشرت مركز قلين محافظة كفر الشيخ
7- الندافين مركز الطود محافظة الأقصر
8- الصفيحة مركز طهطا محافظة سوهاج
9- المفالسة مركز إدفو شرق محافظة أسوان
10- النهضة مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد
11- أبورماد – سرارة مركز حلايب محافظة البحر الأحمر

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