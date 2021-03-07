اليوم وغدا.. إطلاق 11 قافلة طبية في عدد من المحافظات (إنفوجراف)

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية، اليوم الأحد، وغدا الإثنين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

تضم القوافل كافة التخصصات الطبية الاتية: - نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل الطبية - صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية - تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة