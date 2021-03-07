أحمد صلاح حسني : "كرة القدم أعطتني الكثير ولكني عشقت التمثيل "









قال النجم أحمد صلاح حسني، انه بيحب كرة القدم أعطته كتيرًا وحققت كتير واعتزلت وأنا عندى ٢٦ سنة.

وأضاف أحمد صلاح حسني، خلال حلول ابطال مسلسل الدايرة مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس"، انني طول حياتي كنت اريد ان اكون ممثلًا، مشيرًا إلى انه لدي أصدقاء كتير في النادى الاهلى و المنتخب منهم محمد جودة و حسام غالى و هانى سعيد، كما انه يعشق النادى الاهلى كتير .





وتابع، أنه محظوظ جدا بتصنيفه ضمن افضل ١٠٠ موهبة شابة في كرة القدم في العالم اثناء لعبى بنادى شتوتجارت الالمانى ، و كان الموضوع صعب جدا و ضغط نفسي كبير عليا مرة واحدة تلاقى نفسك بتلعب بجوار حسام حسن في منتخب مصر و بطولة افريقيا ، لكن انا دماغى كانت في التمثيل ، و كانوا بيقولو لى انى لاعب تقيل بسبب انى مش بستجيب للضغوط في الملعب .



