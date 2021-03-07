Advertisements

دبلوماسي سابق: "خذوا حذركم".. عنوان زيارة الرئيس السيسي إلى السودان (فيديو)

الأحد 07/مارس/2021 - 03:43 ص
لقاء السيسي والبرهان
لقاء السيسي والبرهان
شيماء حسن
Advertisements
قال محمد الشاذلي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تعليقًا على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السودان، إن وحدة المصير بين مصر والسودان والتي يمتد جذورها إلى التاريخ والجغرافيا والمصاهرة ولها علامات مميزة، مشيرًا إلى أن السودان ليست بلد شقيق أو دولة جوار ولكنها امتداد طبيعي وعمق استراتيجي لمصر.

وأضاف "الشاذلي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "متفائل بلقاء الرئيس السيسي في هذا التوقيت المهم في ظروف تهديد مشترك للأمن المشترك والحياة بين الدولتين في ظل التعنت الإثيوبي والاعتداءات المستمرة على أرض السودان والتي سقط خلالها ضحايا".

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: "علاقة مصر والسودان توصل رسائل واضحة أنهم جبهة واضحة قوية بدءً من تدريب القوات الجوية المشتركة إلى اللجنة العسكرية المشتركة، والتي بدأت بزيارة وزير الخارجية السوداني ثم التتويج بزيارة الرئيس السيسي إلى السودان وهي رسائل واضحة أن هناك جبهة قوية سوف تتصدى لهذا التطاول، خذوا حذركم وانحوا المنحى السليم الذي لا يؤدي إلى تصادم سيكون نتيجته وخيمة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السودان إثيوبيا

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يتلقى خبرا سارا بشأن هدفه القديم

منذ حوالي 3 ساعات

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ ساعة و نصف

تعرف على قائمة الريال قبل مواجهة أتلتيكو في ديربي مدريد

منذ ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

على غرار كهربا.. مصطفى يونس: نجم الزمالك سينضم للأهلي الموسم المقبل

منذ أقل من ساعتين

دبلوماسي سابق: "خذوا حذركم".. عنوان زيارة الرئيس السيسي إلى السودان (فيديو)

منذ 43 دقيقة

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 8 ساعات

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

سفير السودان بالقاهرة: زيارة السيسي للخرطوم غدًا مهمة جدًا من حيث التوقيت

أمن دول الجوار جزء من أمن مصر.. أبرز رسائل السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره السوداني

"الرئاسة": زيارة السيسي إلى السودان امتداد لمسيرة التعاون والتنسيق بين البلدين

منى عمر: توافق مصر والسودان سينعكس إيجابيًا على محادثات سد النهضة

دبلوماسي سابق: العلاقات التجارية بين مصر والسودان جيدة.. ولكن أقل من المأمول

دبلوماسي سابق يكشف أهمية زيارة رئيس السودان إلى القاهرة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

11:11 م

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

02:51 ص

برشلونة يتلقى خبرا سارا بشأن هدفه القديم

01:02 ص

عاجل.. انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

12:13 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات