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دبلوماسي سابق: "خذوا حذركم".. عنوان زيارة الرئيس السيسي إلى السودان (فيديو)
الأحد 07/مارس/2021 - 03:43 ص
شيماء حسن
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قال محمد الشاذلي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تعليقًا على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السودان، إن وحدة المصير بين مصر والسودان والتي يمتد جذورها إلى التاريخ والجغرافيا والمصاهرة ولها علامات مميزة، مشيرًا إلى أن السودان ليست بلد شقيق أو دولة جوار ولكنها امتداد طبيعي وعمق استراتيجي لمصر.
وأضاف "الشاذلي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "متفائل بلقاء الرئيس السيسي في هذا التوقيت المهم في ظروف تهديد مشترك للأمن المشترك والحياة بين الدولتين في ظل التعنت الإثيوبي والاعتداءات المستمرة على أرض السودان والتي سقط خلالها ضحايا".
وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: "علاقة مصر والسودان توصل رسائل واضحة أنهم جبهة واضحة قوية بدءً من تدريب القوات الجوية المشتركة إلى اللجنة العسكرية المشتركة، والتي بدأت بزيارة وزير الخارجية السوداني ثم التتويج بزيارة الرئيس السيسي إلى السودان وهي رسائل واضحة أن هناك جبهة قوية سوف تتصدى لهذا التطاول، خذوا حذركم وانحوا المنحى السليم الذي لا يؤدي إلى تصادم سيكون نتيجته وخيمة".
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