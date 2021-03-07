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اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

الأحد 07/مارس/2021 - 12:30 ص
بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني
محمد الصو
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قال بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي إن  ما حدث من فريقه في مباراته ضد فيتا كلوب الكونغولي التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عبارة عن دراما ولم يرى في عمره مباراة كهذه المباراة ولكن هذه هي كرة القدم ولابد من تقبل ذلك.

قال خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه ضد فيتا كلوب الكونغولي والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق، إن المباراة كانت سريعة في أحداثها وكنا نسأل أنفسنا كم فرصة كانت متاحة التسجيل أهداف ولكن ذلك جزء من كرة القدم وشيء محزن.

تابع: ليس لدينا فرص سوى الفوز على في فيتا كلوب في الكونغو لأننا وضعنا نفسنا في موقف صعب واثق في فريقي وعلينا الانتظار لمعرفة نهاية دور المجموعات.

وأوضح أنه لا يلعب بوالتر بواليا طوب الوقت واخر مرة لعبنا بمحمد شريف ولم يسجل اهداف ومن السهل أن نتحدث عن بواليا ولكن لا نرغب في خسارته، رافضا الحديث عن التحكيم ولم نخسر بسبب الحكم ولكن بسبب إضاعة الفرص.

أضاف أنه يدعم اللاعبين لأنهم هم من حققوا الثلاثية والأداء كان جيد ولكن لم تستغل الفرص ولدينا ثلاث مباريات آخرين ولكن الوضع أصبح صعبا.

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