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مي عمر تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

الأحد 07/مارس/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة مى عمر على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وخطفت مي عمر الأنظار في فيديو قصير نشرته عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، والذي نجحت من خلاله في استعراض أنوثتها وجمالها بإطلالة جذابة من خلال فستان أسود انيق ومكياج جريء.


يذكر أن آخر أعمال مي عمر مسلسل "لؤلؤ"، الذى يعد أول بطولة مطلقة لها ويشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.

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