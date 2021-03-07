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يوفنتوس يخطف فوزا مثيرا من أنياب لاتسيو بالدوري الإيطالي

الأحد 07/مارس/2021 - 12:30 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
وكالات
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حقق فريق يوفنتوس الفوز على ضيفه لاتسيو إلى فوز 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي .

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز أودينيزي على ساسولو 2 - صفر وتعادل سبيزيا مع بينفينتو 1 - 1.

وتقدم لاتسيو بهدف سجله خواكين كوريا في الدقيقة 14 وتعادل يوفنتوس بهدف سجله أدريان رابيو في الدقيقة 39، وأضاف ألفارو موراتا الهدف الثاني في الدقيقة 57، قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثالث في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد لاتسيو عند 43 نقطة في المركز السابع.

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يوفنتوس رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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