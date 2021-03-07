محطات مهمة في حياة الراحلة سوسن ربيع

تصدر الفنانة سوسن ربيع تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب الإعلان عن وفاتها يوم السبت، متأثرة بإصابة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





الفنانة سوسن ربيع





ورحلت النجمة سوسن بدر متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، لترحل عن عالمنا يوم السبت، عن عمر ناهز الـ59 عاماً، وتعود للأذهان مجدداً رغم غيابها الطويل.





وفاة سوسن ربيع





من جانبه، كشف الفنان منير مكرم وكيل نقابة المهن التمثيلية عن خبر وفاة الفنانة المعتزلة سوسن بدر والتي ابتعدت منذ زمن طويل عن الساحة الفنية والوسط.





نشأة وميلاد سوسن ربيع





ولدت سوسن ربيع في الـ7 من يونيو 1962 في محافظة القاهرة، وردست في كلية الآداب جامعة عين شمس، وحصلت على الليسانس، لتلتحق بالعالم السينمائي في سن صغيرة.





انطلاق سوسن ربيع في التمثيل





بدأت سوسن بدر حياتها الفنية في سن صغير، حيث انطلقت في تمثيل برامج الأطفال في التليفزيون، واشتركت في البرنامج المميز "حياتي" الذي أحبه الملايين من الناس.





أعمال سوسن ربيع





وشاركت الممثلة سوسن ربيع في مسلسل برج الحظ "شرارة"، ومسرحية مجانين فوق العادة، ومسرحية إنها حقا عائلة محترمة مع الفنان فؤاد المهندس، والفنانة شويكار.





أعمال سوسن ربيع التلفزيونية





وقدمت الراحلة سوسن ربيع العديد من الأعمال التلفزيونية أهمها عمر بن عبدالعزيز، وأدركني يادكتور، وفيلم على باب الوزير، وفيلم نساء ضد القانون، والعديد من المسرحيات، إلى جانب تقديم فوازير المناسبات عام 1988.





سوسن ربيع تصاب بكورونا





وغيب الموت يوم السبت الموافق الـ6 من مارس 2021، الفنانة الراحلة سوسن ربيع بعد صراع مع الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لترحل عن عالمنا تاركة تراثاً فنياً كبيراً.



