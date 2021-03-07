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مؤلف مسلسل الدايرة: انفصال الأزواج تحول إلى ظاهرة في الوطن العربي

الأحد 07/مارس/2021 - 01:23 ص
بوابة الفجر
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قال السيناريست محمد عبد المعطى، مؤلف مسلسل "الدايرة" إنه يرى أن أى كاتب عبارة عن مخزون مما يدور حوله من احداث في الحياة، مضيفًا: "انا كان شاغلنى جدا موضوع الانفصال اللى اصبح ظاهرة في الوطن العربى". 

وأضاف عبد المعطى خلال حلول ابطال مسلسل الدايرة مع الإعلامى دكتور عمرو الليثي ببرنامجه "واحد من الناس": "أنا حاولت ادخل في تفاصيل القضية علشان نفيد الناس بحاجة وننقل وجهات نظر المنفصلين من الجانبين".

ووجه الشكر الي احمد صلاح مؤكدًا أنه فنان كبير و متميز، كما شكر إسلام جمال والذي القبه بالجوكر، مضيفًا: "لما بنضعه في مساحة بيأدي فيها.

ووجه أيضا الشكر لإيناس كامل، مضيفًا:  "الناس حبتها وكرهتها في وقت واحد في المسلسل".

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