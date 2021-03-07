مؤلف مسلسل الدايرة: انفصال الأزواج تحول إلى ظاهرة في الوطن العربي





قال السيناريست محمد عبد المعطى، مؤلف مسلسل "الدايرة" إنه يرى أن أى كاتب عبارة عن مخزون مما يدور حوله من احداث في الحياة، مضيفًا: "انا كان شاغلنى جدا موضوع الانفصال اللى اصبح ظاهرة في الوطن العربى".





وأضاف عبد المعطى خلال حلول ابطال مسلسل الدايرة مع الإعلامى دكتور عمرو الليثي ببرنامجه "واحد من الناس": "أنا حاولت ادخل في تفاصيل القضية علشان نفيد الناس بحاجة وننقل وجهات نظر المنفصلين من الجانبين".





ووجه الشكر الي احمد صلاح مؤكدًا أنه فنان كبير و متميز، كما شكر إسلام جمال والذي القبه بالجوكر، مضيفًا: "لما بنضعه في مساحة بيأدي فيها.





ووجه أيضا الشكر لإيناس كامل، مضيفًا: "الناس حبتها وكرهتها في وقت واحد في المسلسل".



