مشغولات ذهبية ودولارات وريالات.. تعرف على متعلقات ضحايا حادث طريق الكريمات (صور)

عثر طاقم من مرفق الإسعاف ببني سويف، على بعض العمولات النقدية والمشغولات الذهبية، وبعض المتعلقات الخاصة بضحايا ومصابي حادث طريق الكريمات الصحراوي الشرقي، والذي وقع، مساء الجمعة، وراح ضحيته 20 شخصًا وأصيب 3 آخرون.





وقام طاقم الإسعاف بتسليم المقتنيات والمشغولات الذهبية والعمولات النقدية التي عُثر عليه بموقع الحادث للأمانات، والتي تضمنت، وتضمنت: 3 غويشة وقرط وخاتم وأسورة من الذهب، وهاتف محمول وساعة يد، و441 جنيه مصري و10 ريالات سعودية و10 دولارات أمريكية و200 بيسة عماني.





وكان طريق الكريمات الصحراوي الشرقي، شهد حادثًا مأسويًا، مساء الجمعة، إثر تصادم سيارة نقل "تريلا" محملة بالرمال "طفلة" بسيارة أجرة "ميكروباص"، بنفق الزعفرانة القديم، إتجاه بوابة الكريمات، بالطريق الصحراوي الشرقي إتجاه بني سويف، نتج عنه وفاة 20 شخصًا وإصابة 3 آخرون، ونقلتهم سيارات إسعاف من محافظتي بني سويف والجيزة إلى مستشفيات بني سويف التخصصي وأطفيح بالجيزة.





وكان محمد سيد طلب، أحد اعضاء فرق الإسعاف التي شاركت في نقل جثامين الضحايا والمصابين بحادث طريق الكريمات، قال إنه يعمل بالإسعاف كمسعف منذ 32 عامًا، ويعتبر هذا الحادث هو الأبشع طوال مدة خدمته.

وتداولت صفحات ومجموعات "جروبات" موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" منشورات وصورًا عن الحادث واسماء المصابين والمتوفين، مناشدين الحكومة بسرعة معالجة أسباب زيادة الحوداث بالطريق الصحراوي الشرقي، واصفينه بـ"طريق الموت" ليتفاعل "مُسعف بني سويف" معلقًا على احداها قائلًا: " أقسم بالله 32 سنة وأفظع حادث".





خروج حالتين

وفي ذات السياق، أعلن الدكتور صلاح جودة، مدير مستشفى بني سويف التخصصي، اليوم السبت، خروج حالتين من المصابين الـ5 بحادث تصادم سيارة نقل "تريلا" محملة بالرمال "طفلة" بسيارة أجرة "ميكروباص"، بنفق الزعفرانة القديم، إتجاه بوابة الكريمات، بالطريق الصحراوي الشرقي إتجاه بني سويف.





وأضاف مدير المستشفى، أن الاطباء صرحوا لحالتين من المصابين بالخروج بعد تلقيهم الخدمة الطبية وتحسن حالتهم، وهما: "عبد المبدي محروس عبدالرحيم" و"أحمد محمد عويس" تباع السيارة النقل، كذلك تحويل الطفل "آدم صفوت خلف" 3 سنوات، إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لإستكمال الفحوصات الطبية وتركيب أنبوبة حنجرية له نتيجة فقدانه الوعي.





احتجاز مصابين

وأوضح مدير مستشفى بني سويف التخصصي، أنه تم إحتجاز مصابين آخرين تحت العلاج والملاحظة بالمستشفى، هما: بسملة صفوت خلف، 8 سنوات، قرية بني محمد، أبنوب بأسيوط، محتجزة بقسم الجراحة، وإسلام احمد عبدالجليل، 20 سنة، أسيوط، محتجز بقسم الباطنة.





تسليم الجثتين