بعد اتهام وصفهم بالشياطين.. محافظ البحيرة يلتقي بالمحامين وينهي الأزمة (صور)

دعا اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، مجلس نقابة محاميين شمال البحيرة من بينهم الأستاذ أحمد مرسال، الأستاذ السيد عبد العزيز، الأستاذ جمال خطاب، الأستاذ فكري عليوه المحامين، والنائب المحامي هشام الجاهل عضو مجلس النواب، لعقد اجتماعا بأحد قاعات المؤتمرات بمدينة دمنهور، في محاولة لإنهاء الأزمة التي نشبت أمس واتهام أحد المحامين للمحافظ بمقابلته بطريقة غير لائقة في مكتبه ووصف المحامين بالشياطين.





وأكد محافظ البحيرة خلال الاجتماع انه يكن كل التقدير والاحترام والود لجميع المحامين ومهنه المحاماة باعتبارهم جزء عزيز من النسيج الوطني ودورهم في إقامة العدل ورفع المظالم على كاهل الشعب، مشيرا أن مكتبه والديوان العام مفتوح على مصرعيه لاستقبال المحامين في أي وقت على مدار اليوم.





ومن جانبهم ابدي المحامين تأكيدهم على أنهم جزء لا يتجزأ من الدولة وحاملين لهموم المواطن باعتبارهم لسان حاله وأنهم في خندق واحد ابتغاء المصلحة العامة ورفعة الوطن.





كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أصدر بيانا نفي فيه ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول ظهور بوادر أزمة بينه وبين المحامون بالمحافظة.





وقال محافظ البحيرة، انه لاصحة اطلاقا لهذا الامر حيث انه يكن كل التقدير والاحترام لجميع السادة المحامين بكافة اطيافهم وعلى رأسهم الأستاذ رجائى عطية نقيب المحامين وجميع اعضاء النقابة والأستاذ عبد المنعم عودة نقيب محامى شمال البحيرة والأستاذ علاء النحاس نقيب محامى جنوب البحيرة واعضاء النقابة.





وأضاف "آمنة" أن المحامون جزء لا يتجزأ من قضائنا العادل والشامخ فهم فرسان الكلمة وصوت الحق ونصير المظلومين ولدورهم الهام فى ارساء العدل لتترفع معها مهنة المحاماة لتكون رسالة جليلة على طريق الحق والحرية وتحقيق العدالة

وان المحافظ وشعب البحيرة العظيم لم ولن ينسى ابدا الدور الوطنى الكبير لمحامى مصر الشرفاء عبر تاريخ مشرف من العطاء المستمر وهو ما ظهر جليا خلال ثورة 30 يونيو.





كما أضاف المحافظ ان البحيرة تسير بخطى ثابتة نحو افاق من التقدم والنمو بمشروعات عملاقة تتحقق يوما بعد يوم فى ظل قيادة حكيمة وخلفها شعب واع ومستنير، واننا نعمل جميعا نسعى لهدف واحد هو الحرص على تحقيق الاستقرار والامن والحياه الكريمة للمواطنين.





وكان أحد المحامين اتهم محافظ البحيرة بمقابلته بطريقة غير لائقة في مكتبه، بأن تحدث إليه قائلًا: "لو كنت أعرف إنك محامي مكنتش دخلتك مكتبي، المحامين شياطين، لا أحبهم ولا أحب التعامل معهم".



